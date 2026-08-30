O Bandeirante de Birigui perdeu por 3 a 0 para o União São João na noite deste sábado (29), em Araras (SP), pelo jogo de ida do play-in da Copa Paulista. Apesar da desvantagem, o técnico Lúcio Borges mantém a confiança em uma reação da equipe no confronto de volta, em Birigui.

Em vídeo gravado após a partida, o treinador reconheceu que o resultado não foi o esperado, mas destacou a capacidade de reação já demonstrada pelo time durante a competição. Segundo ele, o Bandeirante conseguiu marcar três gols contra o Marília ainda no primeiro tempo n primeira fase e pode repetir a atuação para tentar reverter a situação diante do União São João.

O União abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com Ruan, que acertou um chute rasteiro de fora da área. Aos 40, Bruninho ampliou em cobrança de pênalti.