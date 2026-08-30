O Bandeirante de Birigui perdeu por 3 a 0 para o União São João na noite deste sábado (29), em Araras (SP), pelo jogo de ida do play-in da Copa Paulista. Apesar da desvantagem, o técnico Lúcio Borges mantém a confiança em uma reação da equipe no confronto de volta, em Birigui.
Em vídeo gravado após a partida, o treinador reconheceu que o resultado não foi o esperado, mas destacou a capacidade de reação já demonstrada pelo time durante a competição. Segundo ele, o Bandeirante conseguiu marcar três gols contra o Marília ainda no primeiro tempo n primeira fase e pode repetir a atuação para tentar reverter a situação diante do União São João.
O União abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com Ruan, que acertou um chute rasteiro de fora da área. Aos 40, Bruninho ampliou em cobrança de pênalti.
Logo no início da segunda etapa, aos 30 segundos, Rafael Costa marcou o terceiro gol do time de Araras, novamente em finalização de fora da área.
Com a vitória, o União São João, que permanece invicto na Copa Paulista, poderá até perder por dois gols de diferença no jogo de volta e ainda assim avançar às quartas de final. Caso o Bandeirante vença por três gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.
O segundo confronto será realizado nesta sexta-feira, às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui. O Bandeirante precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar.
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