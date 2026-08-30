Araçatuba recebe neste domingo (30) a 2ª etapa da Copa Noroeste Paulista de Sprint Triathlon, com participação prevista de atletas de 54 cidades de quatro estados. A competição será realizada no Tietê Resort, com largada marcada para as 7h.
O evento conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba, por meio das secretarias municipais de Esporte e de Turismo.
O Sprint Triathlon é uma prova de curta distância dividida em três modalidades: 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. A expectativa da organização é que os primeiros atletas concluam o percurso entre uma hora e uma hora e meia.
Segundo a organização, o percurso no Tietê Resort foi escolhido por reunir estrutura, segurança e um cenário às margens do Rio Tietê. A proposta também é proporcionar aos competidores uma experiência que combine a disputa esportiva com o contato com a natureza.
Entre os participantes estão campeões brasileiros em suas categorias, atletas que já disputaram provas de Ironman e nomes de destaque do triatlo na região Noroeste Paulista.
Para Rodrigo Andrade, idealizador e organizador da competição, o cenário natural é um dos diferenciais da etapa realizada em Araçatuba.
Além do aspecto esportivo, a competição deve movimentar o turismo da cidade. O secretário municipal de Turismo, Guilherme Laluce, destaca que a presença de atletas, familiares, amigos, espectadores e equipes de organização contribui para aumentar a circulação de pessoas no município.
A expectativa é de impacto principalmente nos setores de hotelaria, alimentação e comércio, fortalecendo também o turismo gastronômico de Araçatuba.
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