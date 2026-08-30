Araçatuba recebe neste domingo (30) a 2ª etapa da Copa Noroeste Paulista de Sprint Triathlon, com participação prevista de atletas de 54 cidades de quatro estados. A competição será realizada no Tietê Resort, com largada marcada para as 7h.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba, por meio das secretarias municipais de Esporte e de Turismo.

O Sprint Triathlon é uma prova de curta distância dividida em três modalidades: 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. A expectativa da organização é que os primeiros atletas concluam o percurso entre uma hora e uma hora e meia.