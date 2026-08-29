Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (28), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.
A ocorrência foi registrada por volta das 22h10, durante a Operação Impacto. Segundo a polícia, equipes do Comando de Grupo Patrulha (CGP) abordaram um ônibus de linha interestadual e, durante a vistoria no compartimento externo de bagagens, encontraram duas malas contendo 91 tabletes de maconha.
Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a droga, que totalizou 55,527 quilos, pertencia ao passageiro da poltrona de número 10.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, sob escolta, para a Central de Polícia Judiciária de Andradina. Conforme informado pela polícia, o homem já possuía antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.
A apreensão causou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 111 mil ao crime, segundo o Policiamento Rodoviário.
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