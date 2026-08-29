29 de agosto de 2026
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100 MIL DE PREJUIZO

Polícia Rodoviária apreende 55 kg de maconha em ônibus na Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Passageiro foi preso durante abordagem em Andradina com drogas escondidas em malas
Passageiro foi preso durante abordagem em Andradina com drogas escondidas em malas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (28), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h10, durante a Operação Impacto. Segundo a polícia, equipes do Comando de Grupo Patrulha (CGP) abordaram um ônibus de linha interestadual e, durante a vistoria no compartimento externo de bagagens, encontraram duas malas contendo 91 tabletes de maconha.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a droga, que totalizou 55,527 quilos, pertencia ao passageiro da poltrona de número 10.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, sob escolta, para a Central de Polícia Judiciária de Andradina. Conforme informado pela polícia, o homem já possuía antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.

A apreensão causou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 111 mil ao crime, segundo o Policiamento Rodoviário.

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