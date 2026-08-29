Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (28), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h10, durante a Operação Impacto. Segundo a polícia, equipes do Comando de Grupo Patrulha (CGP) abordaram um ônibus de linha interestadual e, durante a vistoria no compartimento externo de bagagens, encontraram duas malas contendo 91 tabletes de maconha.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a droga, que totalizou 55,527 quilos, pertencia ao passageiro da poltrona de número 10.