O Bandeirante de Birigui entra em campo neste sábado (28), às 18h, diante do União São João, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, pelo primeiro confronto da segunda fase da Copa Paulista Rivalo. O duelo abre a disputa do chamado play-in, etapa que define os classificados para as quartas de final da competição.
Com uma campanha equilibrada na primeira fase, o Leão da Noroeste terminou na segunda colocação do Grupo 1, somando oito pontos em seis partidas. A equipe conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas, com cinco gols marcados e cinco sofridos, garantindo a classificação com 44% de aproveitamento.
A trajetória do Bandeirante teve início com empate sem gols diante do Linense, seguido por derrota para o Grêmio Prudente por 1 a 0 fora de casa. Depois, o time de Birigui venceu o Marília por 3 a 1, empatou novamente com o adversário fora de casa por 1 a 1, derrotou o Grêmio Prudente e encerrou a fase com derrota por 2 a 0 para o Linense, em Lins.
O técnico Lúcio Borges aposta na força do elenco para superar o desafio fora de casa. Apesar de reconhecer a dificuldade de enfrentar o União São João em Araras, o treinador conta com a equipe completa e terá a vantagem de decidir a classificação diante da torcida, em Birigui, no jogo de volta.
Para a segunda fase, o Bandeirante ganhou dois reforços importantes: o zagueiro Thiago Timbó, emprestado pelo Velo Clube, e o atacante Vitão, que retorna ao clube após passagem em 2022. Thiago foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista da Série A3 de 2025 pelo União São João, enquanto Vitão acumula passagens por clubes brasileiros e pelo futebol internacional.
Além da busca pela classificação, a Copa Paulista tem uma premiação esportiva importante: o campeão e o vice-campeão garantem vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2027 ou para a Copa do Brasil da próxima temporada.
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