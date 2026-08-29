O Bandeirante de Birigui entra em campo neste sábado (28), às 18h, diante do União São João, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, pelo primeiro confronto da segunda fase da Copa Paulista Rivalo. O duelo abre a disputa do chamado play-in, etapa que define os classificados para as quartas de final da competição.

Com uma campanha equilibrada na primeira fase, o Leão da Noroeste terminou na segunda colocação do Grupo 1, somando oito pontos em seis partidas. A equipe conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas, com cinco gols marcados e cinco sofridos, garantindo a classificação com 44% de aproveitamento.

A trajetória do Bandeirante teve início com empate sem gols diante do Linense, seguido por derrota para o Grêmio Prudente por 1 a 0 fora de casa. Depois, o time de Birigui venceu o Marília por 3 a 1, empatou novamente com o adversário fora de casa por 1 a 1, derrotou o Grêmio Prudente e encerrou a fase com derrota por 2 a 0 para o Linense, em Lins.