29 de agosto de 2026
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MÃO DIVINA

Mulher procurada por tráfico de drogas é presa em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeita foi localizada no bairro Mão Divina após policiais receberem informações sobre mandado de prisão
Suspeita foi localizada no bairro Mão Divina após policiais receberem informações sobre mandado de prisão

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa na noite desta sexta-feira (28) durante patrulhamento da ROCAM no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que uma mulher com mandado de prisão em aberto estaria pelo bairro. Os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram uma pessoa com as características informadas na Rua José Felipe Cordeiro.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com a suspeita. No entanto, após a identificação e consulta aos sistemas Muralha Paulista e COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão contra ela pelo crime de tráfico de drogas.

Com apoio da Força Tática, a mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.

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