Uma mulher procurada pela Justiça foi presa na noite desta sexta-feira (28) durante patrulhamento da ROCAM no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que uma mulher com mandado de prisão em aberto estaria pelo bairro. Os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram uma pessoa com as características informadas na Rua José Felipe Cordeiro.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com a suspeita. No entanto, após a identificação e consulta aos sistemas Muralha Paulista e COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão contra ela pelo crime de tráfico de drogas.