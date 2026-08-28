Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante após invadir a casa do ex-companheiro e agredir ele e a atual companheira, na madrugada desta sexta-feira (28), no centro de Guararapes.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu inicialmente um chamado de furto em residência. No entanto, ao chegar ao imóvel, encontrou a suspeita e o casal.

Conforme o registro, a mulher teria entrado na casa sem autorização, desorganizado o local e quebrado móveis. Em seguida, teria agredido o ex-companheiro com socos, chutes e mordidas. A atual companheira dele também teria sido agredida ao tentar intervir.

Suspeita resiste à abordagem