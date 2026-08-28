Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante após invadir a casa do ex-companheiro e agredir ele e a atual companheira, na madrugada desta sexta-feira (28), no centro de Guararapes.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu inicialmente um chamado de furto em residência. No entanto, ao chegar ao imóvel, encontrou a suspeita e o casal.
Conforme o registro, a mulher teria entrado na casa sem autorização, desorganizado o local e quebrado móveis. Em seguida, teria agredido o ex-companheiro com socos, chutes e mordidas. A atual companheira dele também teria sido agredida ao tentar intervir.
Suspeita resiste à abordagem
Ainda de acordo com o BO, os policiais determinaram que a mulher interrompesse as agressões. Ela, porém, teria resistido à abordagem, feito ameaças e ofendido os agentes. A equipe pediu apoio e utilizou força para contê-la.
As duas vítimas receberam atendimento médico. Depois, todos seguiram para a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada.
A Polícia Civil registrou o caso por violação de domicílio, lesões corporais, resistência, vias de fato e dano. A autoridade policial manteve a prisão em flagrante, sem arbitrar fiança na delegacia.
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