Um homem de 22 anos ficou ferido após uma discussão com o irmão, de 20, na noite desta quinta-feira (27), no bairro Ivo Tozzi, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria atingido a cabeça da vítima com uma faca e fugido.

Conforme o relato da vítima aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a agressão provocou um pequeno ferimento. No entanto, ele recusou atendimento médico.

Munições são apreendidas

Ainda segundo o BO, a vítima entregou aos policiais seis munições de calibre 38, sendo três intactas e três deflagradas. Ele afirmou que o irmão deixou os cartuchos caírem do bolso durante a fuga.