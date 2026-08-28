28 de agosto de 2026
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LESÃO CORPORAL

Homem é ferido com faca durante discussão com irmão em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti/Folha da Região
Além disso, o homem relatou à polícia que o irmão estaria com um revólver sem registro. Os policiais fizeram buscas, mas não localizaram o suspeito
Além disso, o homem relatou à polícia que o irmão estaria com um revólver sem registro. Os policiais fizeram buscas, mas não localizaram o suspeito

Um homem de 22 anos ficou ferido após uma discussão com o irmão, de 20, na noite desta quinta-feira (27), no bairro Ivo Tozzi, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria atingido a cabeça da vítima com uma faca e fugido.

Conforme o relato da vítima aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a agressão provocou um pequeno ferimento. No entanto, ele recusou atendimento médico.

Munições são apreendidas

Ainda segundo o BO, a vítima entregou aos policiais seis munições de calibre 38, sendo três intactas e três deflagradas. Ele afirmou que o irmão deixou os cartuchos caírem do bolso durante a fuga.

Além disso, o homem relatou à polícia que o irmão estaria com um revólver sem registro. Os policiais fizeram buscas, mas não localizaram o suspeito.

A polícia também apreendeu uma faca sem cabo, de aproximadamente 18 centímetros. A vítima informou que não pretende representar criminalmente contra o irmão pela agressão. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado.

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