A Polícia Civil de Birigui esclareceu uma série de furtos registrados na cidade e cumpriu, nesta quinta-feira (28), um mandado de prisão preventiva contra um investigado apontado como responsável por três crimes praticados em um intervalo inferior a 30 dias.
As investigações foram conduzidas pelo setor de investigação do 1º Distrito Policial de Birigui. Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado pelas iniciais F.S., é suspeito de envolvimento em furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais e uma residência.
O primeiro caso investigado ocorreu no dia 2 de agosto, quando, conforme a apuração policial, o investigado teria arrombado a entrada de uma farmácia após destruir cadeados. Do local, foram levados dinheiro e diversos produtos.
Comércio foi alvo dias depois
Pouco mais de duas semanas depois, em 16 de agosto, outro estabelecimento comercial teria sido alvo do investigado. Segundo a Polícia Civil, foram furtados pares de calçados, notebooks, tablet, aparelhos celulares, uma CPU e uma televisão.
Durante as investigações, o suspeito foi identificado e localizado. Ainda de acordo com a polícia, ele teria confessado a subtração dos equipamentos e exigido dinheiro para devolver os bens às vítimas.
A situação levou à abertura de novas apurações. Os crimes de receptação e extorsão ainda seguem sendo investigados pela Polícia Civil.
Câmeras ajudaram a identificar suspeito
O terceiro crime ocorreu na madrugada do dia 26 de agosto, quando uma residência teria sido invadida após arrombamento. Um televisor e um aparelho celular foram levados.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e, segundo a investigação, contribuíram para a identificação do suspeito. A Polícia Civil informou que as roupas utilizadas pelo homem apresentavam características semelhantes às observadas em outro episódio investigado anteriormente.
De acordo com a corporação, a autoria dos crimes foi apurada por meio de imagens de monitoramento, relatórios de investigação, depoimentos e outras diligências realizadas pelos policiais.
Em depoimento à Polícia Civil, segundo o registro divulgado, F.S. teria confessado envolvimento nos três furtos investigados.
Diante do conjunto de elementos reunidos durante a investigação e da suspeita de reiteração criminosa, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública.
O pedido foi analisado e deferido pela Justiça, e a equipe do 1º Distrito Policial de Birigui cumpriu a ordem de prisão. A Polícia Civil informou que as investigações continuam, especialmente em relação às possíveis práticas de receptação e extorsão relacionadas aos fatos apurados.
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