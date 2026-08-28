A Polícia Civil de Birigui esclareceu uma série de furtos registrados na cidade e cumpriu, nesta quinta-feira (28), um mandado de prisão preventiva contra um investigado apontado como responsável por três crimes praticados em um intervalo inferior a 30 dias.

As investigações foram conduzidas pelo setor de investigação do 1º Distrito Policial de Birigui. Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado pelas iniciais F.S., é suspeito de envolvimento em furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais e uma residência.

O primeiro caso investigado ocorreu no dia 2 de agosto, quando, conforme a apuração policial, o investigado teria arrombado a entrada de uma farmácia após destruir cadeados. Do local, foram levados dinheiro e diversos produtos.

Comércio foi alvo dias depois