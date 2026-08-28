A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (28), no bairro São José, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe apreendeu 231 pinos de cocaína.

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que estaria ocorrendo tráfico na região. Em seguida, abordaram o suspeito e encontraram com ele três pinos de cocaína, dinheiro e um celular.

Droga estava na garagem

Conforme o BO, após autorização para buscas na residência, os policiais encontraram outros 228 pinos dentro de uma bolsa na garagem. A avó do jovem acompanhou o procedimento.