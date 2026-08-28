A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (28), no bairro São José, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe apreendeu 231 pinos de cocaína.
Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que estaria ocorrendo tráfico na região. Em seguida, abordaram o suspeito e encontraram com ele três pinos de cocaína, dinheiro e um celular.
Droga estava na garagem
Conforme o BO, após autorização para buscas na residência, os policiais encontraram outros 228 pinos dentro de uma bolsa na garagem. A avó do jovem acompanhou o procedimento.
Ainda segundo o registro, o suspeito teria admitido que comercializava drogas. Além disso, os policiais apreenderam R$ 201 e um celular.
A perícia constatou 250,76 gramas de cocaína. A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
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