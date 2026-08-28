Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Monte Líbano, em Birigui.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.
Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o homem, que, conforme informado pela corporação, estava em situação de rua.
Durante a abordagem, uma consulta aos sistemas policiais confirmou que havia um mandado de prisão em aberto. Diante da situação e do receio de que ele pudesse fugir, foi necessário o uso de algemas, segundo a PM.
O homem foi levado para as providências da Polícia Judiciária e permaneceu sob custódia após a confirmação da ordem judicial.
Ainda conforme a Polícia Militar, o procurado possui uma pena remanescente de 14 anos de prisão em regime fechado a cumprir.
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