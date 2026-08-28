28 de agosto de 2026
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CAPTURADO

Procurado por estupro é preso pela PM em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan
Homem de 25 anos foi localizado no bairro Monte Líbano e tinha pena remanescente de 14 anos em regime fechado
Homem de 25 anos foi localizado no bairro Monte Líbano e tinha pena remanescente de 14 anos em regime fechado

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Monte Líbano, em Birigui.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o homem, que, conforme informado pela corporação, estava em situação de rua.

Durante a abordagem, uma consulta aos sistemas policiais confirmou que havia um mandado de prisão em aberto. Diante da situação e do receio de que ele pudesse fugir, foi necessário o uso de algemas, segundo a PM.

O homem foi levado para as providências da Polícia Judiciária e permaneceu sob custódia após a confirmação da ordem judicial.

Ainda conforme a Polícia Militar, o procurado possui uma pena remanescente de 14 anos de prisão em regime fechado a cumprir.

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