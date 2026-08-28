Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Monte Líbano, em Birigui.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o homem, que, conforme informado pela corporação, estava em situação de rua.