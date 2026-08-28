Os trabalhadores da TUA – Transportes Urbanos Araçatuba aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta quinta-feira (28), a proposta de negociação coletiva apresentada pela empresa para o período de 2026/2027.
A decisão ocorre após um período de negociações entre a empresa e o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes de Cargas em Geral e Urbano de Passageiros de Araçatuba (Sincover), que havia comunicado um estado de greve diante das reivindicações da categoria.
A contraproposta apresentada pela TUA estabeleceu reajuste salarial de 5,11% para todos os colaboradores abrangidos pela negociação e também um aumento significativo no benefício de alimentação destinado aos motoristas. O ticket diário passou de R$ 12,50 para R$ 18, representando um acréscimo de R$ 5,50 por dia, equivalente a 44% de aumento no benefício.
Além disso, a proposta prevê a manutenção das demais cláusulas constantes no acordo coletivo anterior, referente ao período de 2025/2026.
Proposta foi aprovada pelos trabalhadores
A assembleia convocada pelo sindicato discutiu e colocou em votação a proposta para o novo Acordo Coletivo de Trabalho, com vigência prevista de 1º de maio de 2026 a 30 de abril de 2027.
Após a discussão entre os trabalhadores, a proposta apresentada pela empresa foi aprovada, consolidando os principais pontos da negociação: o reajuste salarial de 5,11%, o aumento do ticket diário dos motoristas para R$ 18 e a manutenção das demais cláusulas do acordo coletivo anterior.
Em documento encaminhado ao sindicato antes da assembleia, a TUA afirmou que a nova proposta representava um esforço para avançar nas negociações e buscar uma solução para as reivindicações da categoria. A empresa também destacou que a intenção era chegar a um acordo e colocar fim ao estado de greve.
Com a aprovação da proposta pelos trabalhadores, o acordo coletivo para o período 2026/2027 avança para formalização, encerrando o impasse que havia colocado o transporte urbano de Araçatuba sob a possibilidade de uma paralisação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.