Os trabalhadores da TUA – Transportes Urbanos Araçatuba aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta quinta-feira (28), a proposta de negociação coletiva apresentada pela empresa para o período de 2026/2027.

A decisão ocorre após um período de negociações entre a empresa e o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes de Cargas em Geral e Urbano de Passageiros de Araçatuba (Sincover), que havia comunicado um estado de greve diante das reivindicações da categoria.

A contraproposta apresentada pela TUA estabeleceu reajuste salarial de 5,11% para todos os colaboradores abrangidos pela negociação e também um aumento significativo no benefício de alimentação destinado aos motoristas. O ticket diário passou de R$ 12,50 para R$ 18, representando um acréscimo de R$ 5,50 por dia, equivalente a 44% de aumento no benefício.