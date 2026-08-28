O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quinta-feira (27), Patrício Ferreira dos Santos a 11 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de homicídio contra o vereador Valdemar Damião Brito. O julgamento ocorreu no Fórum de Araçatuba.

Patrício deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado. A sentença também determinou a manutenção da prisão preventiva dele e a execução imediata da condenação.

O pai dele, Jair Rossi dos Santos, também foi condenado no processo, mas por um crime diferente. Durante o julgamento, os jurados decidiram afastar a acusação de tentativa de homicídio contra Jair e desclassificaram a conduta para lesão corporal de natureza grave.