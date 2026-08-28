Araçatuba deve enfrentar um fim de semana de calor intenso, baixa umidade do ar e tempo seco, cenário que aumenta o risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação. A Defesa Civil de São Paulo colocou o estado em alerta para uma onda de calor entre esta sexta-feira (28) e segunda-feira (31).

Na região de Araçatuba, as temperaturas devem ficar próximas dos 40°C durante o período mais quente do dia. A previsão do IPMet da UNESP aponta máximas de 39°C no sábado (29), domingo (30) e segunda-feira (31).

Além das temperaturas elevadas, a combinação com a baixa umidade deixa o ambiente mais seco e favorece a propagação das chamas. A situação exige atenção principalmente em áreas rurais, terrenos com vegetação e locais onde há acúmulo de material seco.