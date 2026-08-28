28 de agosto de 2026
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ALERTA NA REGIÃO

Calor de 40°C e tempo seco elevam risco de queimadas em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência SP
Defesa Civil alerta para onda de calor e condições favoráveis a incêndios
Defesa Civil alerta para onda de calor e condições favoráveis a incêndios

Araçatuba deve enfrentar um fim de semana de calor intenso, baixa umidade do ar e tempo seco, cenário que aumenta o risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação. A Defesa Civil de São Paulo colocou o estado em alerta para uma onda de calor entre esta sexta-feira (28) e segunda-feira (31).

Na região de Araçatuba, as temperaturas devem ficar próximas dos 40°C durante o período mais quente do dia. A previsão do IPMet da UNESP aponta máximas de 39°C no sábado (29), domingo (30) e segunda-feira (31).

Além das temperaturas elevadas, a combinação com a baixa umidade deixa o ambiente mais seco e favorece a propagação das chamas. A situação exige atenção principalmente em áreas rurais, terrenos com vegetação e locais onde há acúmulo de material seco.

Segundo a Defesa Civil, as regiões norte e noroeste paulista estão entre as áreas que podem registrar os maiores impactos da massa de ar quente. Em alguns pontos do estado, a umidade relativa pode ficar abaixo de 12% nas horas mais quentes.

O tempo seco também aumenta o desconforto e pode provocar ressecamento das vias respiratórias. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios estão entre os grupos que precisam de maior atenção durante o período.

A recomendação é evitar a utilização do fogo para limpeza de terrenos, não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e comunicar imediatamente as autoridades caso seja identificado um princípio de incêndio.

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