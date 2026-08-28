Araçatuba terá o plantio de 38 árvores nesta sexta-feira (28) em dois locais da cidade. A iniciativa faz parte do programa Araçatuba Mais Verde, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMMAS).

O primeiro ponto será a Praça Uirapuru, no bairro Aclimação. A atividade está marcada para as 8h30, no cruzamento das ruas José Caetano Ruas e Clarismundo de Melo, nas proximidades da Escola Estadual Professora Maria Apparecida Balthazar Poço. Ao todo, serão plantadas 18 mudas no local.

Depois, às 9h30, a ação será realizada na Avenida Prestes Maia, em frente ao número 63, no bairro Planalto. Mais 20 árvores serão plantadas nessa etapa.