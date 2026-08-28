Araçatuba terá o plantio de 38 árvores nesta sexta-feira (28) em dois locais da cidade. A iniciativa faz parte do programa Araçatuba Mais Verde, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMMAS).
O primeiro ponto será a Praça Uirapuru, no bairro Aclimação. A atividade está marcada para as 8h30, no cruzamento das ruas José Caetano Ruas e Clarismundo de Melo, nas proximidades da Escola Estadual Professora Maria Apparecida Balthazar Poço. Ao todo, serão plantadas 18 mudas no local.
Depois, às 9h30, a ação será realizada na Avenida Prestes Maia, em frente ao número 63, no bairro Planalto. Mais 20 árvores serão plantadas nessa etapa.
A programação contará ainda com a participação do Clube da Árvore e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Araçatuba (Comdema).
Entre as espécies escolhidas estão jatobá-do-cerrado, jacarandá-caroba, araçá-roxo, quaresmeira, ipê-branco e ipê-amarelo.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o objetivo é ampliar a arborização urbana e contribuir para a melhoria dos espaços públicos, além de estimular a participação da população nas ações de preservação ambiental.
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