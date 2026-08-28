28 de agosto de 2026
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ANDRADINA

Passageira é presa com 12 kg de skank em ônibus na Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Droga foi localizada em mochila e mala durante abordagem na SP-300
Droga foi localizada em mochila e mala durante abordagem na SP-300

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (27), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário a um ônibus de linha interestadual, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h48, na altura do km 640, durante uma ação da Operação Impacto. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou o coletivo e percebeu que uma passageira que estava na poltrona 9 apresentava comportamento considerado suspeito.

Durante a fiscalização, os policiais fizeram uma busca nos pertences da mulher. Dois pacotes contendo skank foram encontrados na mochila que ela carregava consigo. Outros 11 pacotes foram localizados dentro da mala que estava no compartimento externo de bagagens do ônibus.

Ao todo, foram apreendidos 12,129 quilos da droga. Conforme a corporação, o valor estimado do entorpecente seria de aproximadamente R$ 121,2 mil.

A passageira recebeu voz de prisão e foi encaminhada, sob escolta, à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde a ocorrência foi apresentada.

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