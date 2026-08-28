Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (27), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário a um ônibus de linha interestadual, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h48, na altura do km 640, durante uma ação da Operação Impacto. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou o coletivo e percebeu que uma passageira que estava na poltrona 9 apresentava comportamento considerado suspeito.

Durante a fiscalização, os policiais fizeram uma busca nos pertences da mulher. Dois pacotes contendo skank foram encontrados na mochila que ela carregava consigo. Outros 11 pacotes foram localizados dentro da mala que estava no compartimento externo de bagagens do ônibus.