A candidata da Rede ao Senado por São Paulo, Marina Silva, defendeu um modelo de desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental durante agenda em Araçatuba, na noite desta quinta-feira (27). Ao discursar para apoiadores na sede da Apeoesp, ela afirmou que meio ambiente e crescimento econômico não são incompatíveis.

Marina participou do encontro ao lado do candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad. Também estiveram presentes a deputada estadual Professora Bebel (PT), temporariamente afastada da presidência da Apeoesp, o ex-prefeito de Araçatuba Cido Sério e outras lideranças.

“Eu sei que muitos dizem que meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. Não atrapalha. Pelo contrário, ajuda a resolver”, afirmou Marina.

Marina defende transição ecológica