O candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, apresentou propostas para saúde, educação e segurança pública durante agenda em Araçatuba, na noite desta quinta-feira (27). Em coletiva de imprensa, ele criticou a atual gestão da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e defendeu mudanças no atendimento do SUS no Estado.

Haddad esteve na sede da Apeoesp de Araçatuba acompanhado da candidata ao Senado por São Paulo Marina Silva (Rede). O encontro reuniu apoiadores, a deputada estadual Professora Bebel (PT), temporariamente afastada da presidência da Apeoesp, o ex-prefeito de Araçatuba Cido Sério e outras lideranças.

Durante a coletiva, Haddad respondeu a perguntas sobre problemas enfrentados na região. Depois, discursou aos apoiadores e fez críticas ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Haddad critica CROSS e propõe mudanças