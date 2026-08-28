O candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, apresentou propostas para saúde, educação e segurança pública durante agenda em Araçatuba, na noite desta quinta-feira (27). Em coletiva de imprensa, ele criticou a atual gestão da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e defendeu mudanças no atendimento do SUS no Estado.
Haddad esteve na sede da Apeoesp de Araçatuba acompanhado da candidata ao Senado por São Paulo Marina Silva (Rede). O encontro reuniu apoiadores, a deputada estadual Professora Bebel (PT), temporariamente afastada da presidência da Apeoesp, o ex-prefeito de Araçatuba Cido Sério e outras lideranças.
Durante a coletiva, Haddad respondeu a perguntas sobre problemas enfrentados na região. Depois, discursou aos apoiadores e fez críticas ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Haddad critica CROSS e propõe mudanças
Na saúde, Haddad afirmou que a CROSS não funciona adequadamente e defendeu uma gestão das filas que considere, entre outros fatores, a gravidade de cada caso.
“Se tem uma coisa que está bagunçada no Estado é a CROSS. A CROSS não está funcionando bem e nós vamos precisar colocar inteligência na gestão da fila”, declarou.
O candidato também defendeu a adoção do modelo de cuidado integral. Segundo Haddad, em vez de o paciente enfrentar separadamente as filas para consulta, exame e cirurgia, o atendimento deveria acompanhar o usuário até a resolução do problema.
Além disso, Haddad apresentou propostas direcionadas às Santas Casas. Uma delas prevê a centralização de compras para ampliar a escala das aquisições e, segundo ele, reduzir o preço dos insumos.
Outra medida defendida pelo candidato é o refinanciamento das dívidas das instituições. Haddad argumentou que a redução dos custos de financiamento, somada à economia nas compras, poderia melhorar a capacidade de atendimento ao SUS.
Educação e rede estadual
Na educação, Haddad criticou a gestão da rede estadual e afirmou que pretende promover uma reforma pedagógica. Entre os pontos citados estão a realização de concursos públicos, a formação continuada dos professores e a revisão do uso de plataformas digitais no ensino.
Além disso, o candidato criticou a quantidade de docentes com contratos temporários e defendeu maior participação da comunidade escolar nas decisões.
“A base precisa ser reconstruída numa mesa, dialogando com os professores, com os funcionários, com as famílias, recompondo o tecido da comunidade escolar, envolvendo estudantes”, afirmou durante o discurso.
Haddad também relacionou a qualidade do ensino médio às oportunidades dos jovens no mercado de trabalho. Segundo ele, as novas tecnologias tornam cada vez mais necessária uma formação que desenvolva competências básicas e profissionais.
Segurança pública e efetivo da Polícia Civil
Questionado sobre o déficit de policiais civis na região de Araçatuba, Haddad afirmou que pretende recompor o quadro da corporação e valorizar a carreira.
“Nós vamos ter que recompor o quadro, vamos ter que valorizar o policial civil”, respondeu.
O candidato também propôs ampliar o uso de tecnologia e inteligência artificial na segurança pública. Entre as ideias apresentadas está a possibilidade de registrar boletins de ocorrência pelo WhatsApp.
Segundo Haddad, informações obtidas em tempo real poderiam alimentar sistemas de análise de dados. Dessa forma, a tecnologia auxiliaria tanto o patrulhamento preventivo da Polícia Militar quanto as investigações da Polícia Civil.
Discurso aos apoiadores
Depois da coletiva, Haddad discursou aos participantes do encontro. Além das críticas ao governo estadual, ele falou sobre desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, políticas do governo federal e sua relação política com Marina Silva.
O candidato defendeu que São Paulo se prepare para eventos climáticos extremos. Nesse sentido, citou medidas relacionadas à reservação de água, prevenção de incêndios e atuação da Defesa Civil.
Na parte eleitoral do discurso, Haddad pediu aos apoiadores que conversem com pessoas de diferentes posições políticas e concentrem o debate nos problemas do Estado.
Ele também relembrou campanhas eleitorais anteriores. Entre elas, citou a disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2012, quando começou a campanha com baixo desempenho nas pesquisas e, posteriormente, venceu José Serra (PSDB) no segundo turno.
Haddad ainda mencionou a eleição de 2022, quando disputou pela primeira vez o Governo de São Paulo e chegou ao segundo turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos).
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