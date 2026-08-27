A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, visitou nesta quinta-feira (27) as obras de restauração da Casa do Engenheiro-Chefe, na Vila Ferroviária de Araçatuba. O imóvel abrigava o Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon e recebe investimento de R$ 2 milhões por meio do ProAC.

A visita durou cerca de uma hora e também percorreu outros pontos da Vila Ferroviária, que passa por um processo de recuperação. Marilia esteve acompanhada pelo prefeito Lucas Zanatta, pela vice-prefeita Nice Zucon, pela secretária municipal de Cultura, Vanessa Manarelli, e outros profissionais envolvidos nos projetos de restauração.

O Museu Marechal Cândido Rondon está fechado há mais de dez anos. Além disso, o prédio que o abrigava apresentava problemas de conservação antes do início da intervenção.