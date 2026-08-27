A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, visitou nesta quinta-feira (27) as obras de restauração da Casa do Engenheiro-Chefe, na Vila Ferroviária de Araçatuba. O imóvel abrigava o Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon e recebe investimento de R$ 2 milhões por meio do ProAC.
A visita durou cerca de uma hora e também percorreu outros pontos da Vila Ferroviária, que passa por um processo de recuperação. Marilia esteve acompanhada pelo prefeito Lucas Zanatta, pela vice-prefeita Nice Zucon, pela secretária municipal de Cultura, Vanessa Manarelli, e outros profissionais envolvidos nos projetos de restauração.
O Museu Marechal Cândido Rondon está fechado há mais de dez anos. Além disso, o prédio que o abrigava apresentava problemas de conservação antes do início da intervenção.
Segundo Vanessa, a previsão é concluir a restauração da Casa do Engenheiro-Chefe ainda em 2026. Depois, o município fará a implantação do museu, com reabertura ao público prevista para 2027.
Estado destaca preservação do patrimônio
Durante a visita, Marilia Marton ressaltou a importância histórica da Casa do Engenheiro-Chefe e da antiga estrutura ferroviária para a formação e o desenvolvimento do interior paulista.
“A gente está aqui nessa Casa do Engenheiro, uma casa que tem uma representação muito grande para essa expansão que mostra a história do Estado de São Paulo”, afirmou.
A secretária também defendeu que a preservação de imóveis históricos esteja associada a novos usos. Segundo ela, além dos recursos financeiros, os projetos de restauro exigem conhecimento técnico para recuperar características originais e, ao mesmo tempo, permitir que a população volte a utilizar esses espaços.
Nesse sentido, Marilia destacou que a intervenção na Casa do Engenheiro-Chefe pode estimular a recuperação de outros imóveis da Vila Ferroviária. Técnicas, materiais e informações levantadas durante o trabalho também podem servir de referência para futuras restaurações.
“Quando a gente tomba um espaço, a gente precisa depois dar funcionalidade para esse espaço. As pessoas precisam usufruir desse espaço”, disse.
Vila Ferroviária concentra outros investimentos
A recuperação da Casa do Engenheiro-Chefe integra um movimento mais amplo de valorização da Vila Ferroviária. Segundo a secretária Vanessa Manarelli, a Prefeitura busca recuperar a memória ferroviária e ampliar a ocupação da região.
Entre os projetos está a futura instalação do Sesc na antiga oficina de locomotivas. De acordo com Vanessa, a previsão é de aproximadamente R$ 30 milhões em investimentos para a restauração do imóvel.
Além disso, uma parceria com o UniSalesiano resultou em investimento de cerca de R$ 400 mil na restauração de outro prédio. Outros dois imóveis da Vila Ferroviária recebem R$ 842 mil e funcionarão como “casas-modelo”.
A proposta, segundo a secretária municipal, é que esses imóveis sirvam como referência para a recuperação das demais casas da vila, respeitando os padrões utilizados no processo de preservação.
Prefeitura prevê novas intervenções no Centro
O prefeito Lucas Zanatta afirmou que a recuperação do patrimônio histórico da região central está entre as prioridades da administração. Segundo ele, a intenção é recuperar as características originais dos imóveis, em vez de realizar apenas intervenções superficiais.
“Nós conseguimos fazer esse restauro, que está buscando a obra original, uma obra centenária, como ela era no início”, afirmou.
Zanatta também disse que a administração prepara outros projetos para imóveis históricos da região central, mas não antecipou quais serão as próximas intervenções.
“Logo, mais novidades de restauros de obras históricas do centro histórico de Araçatuba”, declarou.
Secretária cumpre agenda na região
A passagem por Araçatuba faz parte de uma agenda de dois dias de Marilia Marton na região. Ainda nesta quinta-feira, a secretária participa da abertura do Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA), no Teatro Castro Alves.
Já nesta sexta-feira (28), às 10h, Marilia participa do Encontro de Gestores Municipais da Cultura da região administrativa de Araçatuba, na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral.
Depois, a agenda segue para Birigui. Às 16h, a secretária visita a Biblioteca Pública Municipal Dr. Nilo Peçanha, dentro do Projeto Viva Birigui. O espaço recebeu R$ 300 mil para obras de manutenção e modernização e ampliação do acervo.
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