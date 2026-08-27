O Banco Central pretende calcular, em tempo real, a probabilidade de fraude de cada transação feita pelo Pix - todas elas, sem exceção. O indicador será construído com um modelo de machine learning e disponibilizado às instituições participantes do sistema, que poderão usá-lo para alimentar seus próprios mecanismos de detecção.

A medida é uma das oito previstas na agenda de segurança divulgada no Relatório de Gestão do Pix 2023-2025. Representa uma mudança de arquitetura: até aqui, a análise de risco acontecia dentro de cada banco, isoladamente. A proposta cria uma camada de avaliação no centro do sistema, comum a todos.

O contexto ajuda a entender a urgência. O Pix movimentou mais de R$ 35 trilhões em 2025, com quase 80 bilhões de transações e uso por 148 milhões de pessoas - o equivalente a 86% da população adulta brasileira. Um sistema dessa escala concentra, inevitavelmente, o interesse de quem opera a fraude.

O problema dos critérios desiguais