O município de Bilac, região de Araçatuba, realiza nesta quinta-feira (27) o sorteio de 38 unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), por meio do programa Casa Paulista. A seleção será destinada às pessoas que se inscreveram para participar do processo habitacional em maio.
As moradias integram o empreendimento Bilac-G2, que faz parte dos projetos habitacionais em andamento na região de Araçatuba.
A entrega das senhas começou na quarta-feira (26), no Anfiteatro Municipal, no Centro de Bilac. O procedimento também está previsto para esta quinta-feira (27), conforme o cronograma divulgado para o sorteio. O sorteio das moradias será realizado nesta quinta-feira (27), às 15h, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Bilac.
Cada participante recebe uma senha em duas partes. Para participar do sorteio, a parte identificada como “urna” deve ser destacada e colocada no local destinado ao recebimento das senhas.
O processo define os futuros beneficiários das 223 casas. A previsão é de que as unidades habitacionais sejam entregues entre 2026 e 2027.
Habitação na região
Bilac integra um conjunto de municípios da região de Araçatuba que está recebendo novos empreendimentos da CDHU. Ao todo, são cerca de 400 moradias em construção distribuídas entre quatro cidades.
No mês passado, sorteios de unidades habitacionais foram realizados em Coroados e Brejo Alegre. Outros municípios que também receberão moradias ainda aguardam a definição das respectivas datas de sorteio.
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