O município de Bilac, região de Araçatuba, realiza nesta quinta-feira (27) o sorteio de 38 unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), por meio do programa Casa Paulista. A seleção será destinada às pessoas que se inscreveram para participar do processo habitacional em maio.

As moradias integram o empreendimento Bilac-G2, que faz parte dos projetos habitacionais em andamento na região de Araçatuba.

A entrega das senhas começou na quarta-feira (26), no Anfiteatro Municipal, no Centro de Bilac. O procedimento também está previsto para esta quinta-feira (27), conforme o cronograma divulgado para o sorteio. O sorteio das moradias será realizado nesta quinta-feira (27), às 15h, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Bilac.