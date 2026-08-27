Araçatuba deve enfrentar uma forte variação de temperatura nos próximos dias. Depois da chuva registrada na quarta-feira (26) e frio no ultimo final de semana, a região terá manhãs com temperaturas mais amenas, mas o calor volta a ganhar força durante as tardes, segundo previsão do IPMet da Unesp de Bauru.

Até o fim de semana, as temperaturas mínimas devem permanecer entre 14°C e 18°C. A situação muda ao longo do dia, com elevação significativa dos termômetros.

O sábado (29) deve ser o dia mais quente do período, com máxima prevista de 40°C em Araçatuba. A diferença entre as temperaturas registradas durante a manhã e à tarde deve deixar o clima marcado por uma forte amplitude térmica.