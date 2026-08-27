Araçatuba deve enfrentar uma forte variação de temperatura nos próximos dias. Depois da chuva registrada na quarta-feira (26) e frio no ultimo final de semana, a região terá manhãs com temperaturas mais amenas, mas o calor volta a ganhar força durante as tardes, segundo previsão do IPMet da Unesp de Bauru.
Até o fim de semana, as temperaturas mínimas devem permanecer entre 14°C e 18°C. A situação muda ao longo do dia, com elevação significativa dos termômetros.
O sábado (29) deve ser o dia mais quente do período, com máxima prevista de 40°C em Araçatuba. A diferença entre as temperaturas registradas durante a manhã e à tarde deve deixar o clima marcado por uma forte amplitude térmica.
Outro ponto de atenção é a umidade relativa do ar. A previsão aponta índices próximos de 15% a 16%, considerados muito baixos e que podem provocar desconforto, principalmente nos períodos mais quentes do dia.
Não há previsão de novas chuvas significativas para os próximos dias. Com o tempo seco, a recomendação é aumentar a ingestão de água e evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários de maior calor.
A combinação de temperaturas elevadas e baixa umidade também pode favorecer o ressecamento das vias respiratórias e aumentar o risco de queimadas.
FRIO E CALOR TEM EXPLICAÇÃO EM SÃO PAULO
Frio em um dia, calor no outro. As mudanças rápidas de temperatura registradas em diferentes regiões do estado nos últimos dias são exemplos da chamada “gangorra térmica”, fenômeno que, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ocorre quando há alternância entre períodos de frio e calor em um curto intervalo de tempo.
A partir desta quinta-feira (27), inclusive, o estado terá uma nova virada no tempo, com dias de calor, sol e baixa umidade.
Essa variação está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à atuação e deslocamento de diferentes massas de ar. Após a passagem de um sistema de característica mais fria, por exemplo, a entrada de ar mais quente pode favorecer uma rápida elevação das temperaturas.
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