27 de agosto de 2026
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CRIME AMBIENTAL

Motosserra é apreendida e operador é advertido em Glicério

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Ambiental
Equipamento era utilizado sem licença exigida pela legislação ambiental durante fiscalização em Glicério
Equipamento era utilizado sem licença exigida pela legislação ambiental durante fiscalização em Glicério

Uma motosserra foi apreendida durante uma fiscalização ambiental realizada na quarta-feira (26), em uma chácara localizada no bairro Napoleão, em Glicério.

Segundo as informações da ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pela região quando encontraram um homem utilizando uma motosserra. Durante a abordagem, foi constatado que ele não possuía a Licença de Porte e Uso (LPU), documento exigido para a utilização do equipamento.

Diante da irregularidade, foi emitido um Auto de Infração Ambiental (AIA) de advertência.

A motosserra, da marca Stihl, foi retirada do local e apreendida. O equipamento ficou depositado na sede da Base Operacional.

Além da medida administrativa, a ocorrência será encaminhada à Delegacia de Polícia para análise na esfera criminal.

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