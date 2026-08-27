Uma motosserra foi apreendida durante uma fiscalização ambiental realizada na quarta-feira (26), em uma chácara localizada no bairro Napoleão, em Glicério.

Segundo as informações da ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pela região quando encontraram um homem utilizando uma motosserra. Durante a abordagem, foi constatado que ele não possuía a Licença de Porte e Uso (LPU), documento exigido para a utilização do equipamento.

Diante da irregularidade, foi emitido um Auto de Infração Ambiental (AIA) de advertência.