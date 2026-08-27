Uma motosserra foi apreendida durante uma fiscalização ambiental realizada na quarta-feira (26), em uma chácara localizada no bairro Napoleão, em Glicério.
Segundo as informações da ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pela região quando encontraram um homem utilizando uma motosserra. Durante a abordagem, foi constatado que ele não possuía a Licença de Porte e Uso (LPU), documento exigido para a utilização do equipamento.
Diante da irregularidade, foi emitido um Auto de Infração Ambiental (AIA) de advertência.
A motosserra, da marca Stihl, foi retirada do local e apreendida. O equipamento ficou depositado na sede da Base Operacional.
Além da medida administrativa, a ocorrência será encaminhada à Delegacia de Polícia para análise na esfera criminal.
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