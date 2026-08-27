Um motociclista de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um automóvel na manhã desta quarta-feira (26), em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 10h30, no cruzamento das ruas Francisco Galindo de Castro e Roberto Antunes, no bairro Morumbi.
Conforme informações apuradas pela Polícia Militar, o jovem trafegava pela Rua Francisco Galindo de Castro, no sentido centro, quando houve a colisão com a parte dianteira lateral de um carro que atravessava o cruzamento.
O automóvel era conduzido por uma mulher de 54 anos, que seguia pela Rua Roberto Antunes. Aos policiais, ela afirmou que havia parado no cruzamento, mas avançou posteriormente sobre a sinalização de “Pare”, momento em que a motocicleta se aproximava.
O motociclista, por sua vez, relatou que percebeu o carro avançando pela via, mas não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto.
Com a força da batida, o jovem ficou ferido e precisou ser atendido por uma equipe de resgate. Ele foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.
Segundo as informações iniciais, não foram constatadas fraturas aparentes.
As circunstâncias do acidente deverão ser analisadas pelas autoridades. O caso também serve de alerta para a necessidade de atenção redobrada nos cruzamentos e respeito à sinalização, especialmente em locais de grande circulação de veículos e motocicletas.
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