Imagens do circuito de segurança de uma escola municipal de Araçatuba revelaram os momentos de tensão durante uma agressão contra a diretora da unidade. O episódio aconteceu no último dia 19, mas as imagens vieram a público nessa quarta-feira (26).

A ocorrência foi registrada na Emeb Professora Maria Adelaide Camargo Cardoso, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima, uma diretora de 37 anos, estava na secretaria da escola quando foi surpreendida pela reação da mãe de um aluno, também de 37 anos.

De acordo com o relato apresentado à polícia, a mulher havia sido chamada à unidade para conversar sobre a suspensão do filho. O estudante teria sido afastado das atividades após ser encontrado com um canivete dentro da escola.