Imagens do circuito de segurança de uma escola municipal de Araçatuba revelaram os momentos de tensão durante uma agressão contra a diretora da unidade. O episódio aconteceu no último dia 19, mas as imagens vieram a público nessa quarta-feira (26).
A ocorrência foi registrada na Emeb Professora Maria Adelaide Camargo Cardoso, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima, uma diretora de 37 anos, estava na secretaria da escola quando foi surpreendida pela reação da mãe de um aluno, também de 37 anos.
De acordo com o relato apresentado à polícia, a mulher havia sido chamada à unidade para conversar sobre a suspensão do filho. O estudante teria sido afastado das atividades após ser encontrado com um canivete dentro da escola.
Durante a conversa, a situação saiu do controle. Nas imagens, a mãe aparece avançando contra a diretora, segurando-a pelos cabelos e golpeando sua cabeça contra o guichê de atendimento da secretaria.
Na sequência, a mulher ainda teria lançado um interfone contra a servidora. O objeto atingiu uma das mãos da diretora.
A agressão deixou a profissional com ferimentos no rosto e na mão. Após o tumulto, agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados e conduziram as envolvidas até a delegacia.
Segundo a polícia, a mãe reconheceu a agressão durante o atendimento da ocorrência. Ela teria afirmado que estava nervosa e perdeu o controle ao tomar conhecimento da suspensão do filho. Ainda conforme o depoimento, a mulher relatou que o adolescente possui problemas e realiza acompanhamento no Caps.
A diretora foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito.
O caso foi registrado como lesão corporal e permanece sob investigação.
Prefeitura se manifesta
A Prefeitura de Araçatuba informou que prestou apoio à diretora após o episódio e acompanhou a profissional até a delegacia para o registro da ocorrência.
Em nota, a administração municipal afirmou repudiar o episódio e destacou que não tolera atos de violência contra servidores públicos.
A Prefeitura também declarou que continuará oferecendo suporte à profissional e que adotará as providências administrativas e legais cabíveis diante do caso.
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