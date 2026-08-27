27 de agosto de 2026
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ARAÇATUBA

Mutirão reúne mais de 300 vagas de emprego nesta sexta-feira

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Feira gratuita nesta sexta-feira (28) reunirá cerca de 30 empresas e oferecerá oportunidades em diferentes áreas; candidatos também terão orientação profissional
Feira gratuita nesta sexta-feira (28) reunirá cerca de 30 empresas e oferecerá oportunidades em diferentes áreas; candidatos também terão orientação profissional

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma agenda importante nesta sexta-feira (28), em Araçatuba. O SEST SENAT, em parceria com os balcões de emprego de Araçatuba e Birigui, promove uma grande feira de empregabilidade com mais de 300 vagas disponíveis.

A programação será realizada das 9h às 17h, na unidade do SEST SENAT, localizada no quilômetro 9 da Rodovia Senador Teotônio Vilela. A participação é gratuita e aberta ao público.

A expectativa é reunir aproximadamente 30 empresas de diferentes setores, que estarão no local para apresentar suas oportunidades e buscar profissionais para integrar suas equipes.

Além de conhecer as vagas disponíveis e conversar diretamente com representantes das empresas, os participantes poderão receber orientações para elaboração e aprimoramento do currículo, aumentando as chances de se destacar nos processos seletivos.

Como participar

Para facilitar o encontro entre empresas e trabalhadores, o SEST SENAT orienta os candidatos a cadastrarem seus currículos na plataforma Emprega Transporte. A ferramenta permite cruzar os perfis dos profissionais com as vagas cadastradas pelas empresas.

O cadastro pode ser realizado antecipadamente pela plataforma oficial do programa.

Durante a feira, os participantes também poderão conhecer melhor as empresas presentes, entender os perfis profissionais procurados e tirar dúvidas sobre as oportunidades.

A programação ainda contará com sorteio de brindes entre os participantes.

Serviço

  • Feira Emprega Transporte – SEST SENAT Araçatuba
  • Data: sexta-feira, 28 de agosto de 2026
  • Horário: das 9h às 17h
  • Local: SEST SENAT Araçatuba
  • Endereço: Rodovia Senador Teotônio Vilela, km 9, bairro Alvorada, Araçatuba
  • Entrada: gratuita e aberta ao público
  • Informações: 0800 700 9393

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