Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma agenda importante nesta sexta-feira (28), em Araçatuba. O SEST SENAT, em parceria com os balcões de emprego de Araçatuba e Birigui, promove uma grande feira de empregabilidade com mais de 300 vagas disponíveis.
A programação será realizada das 9h às 17h, na unidade do SEST SENAT, localizada no quilômetro 9 da Rodovia Senador Teotônio Vilela. A participação é gratuita e aberta ao público.
A expectativa é reunir aproximadamente 30 empresas de diferentes setores, que estarão no local para apresentar suas oportunidades e buscar profissionais para integrar suas equipes.
Além de conhecer as vagas disponíveis e conversar diretamente com representantes das empresas, os participantes poderão receber orientações para elaboração e aprimoramento do currículo, aumentando as chances de se destacar nos processos seletivos.
Como participar
Para facilitar o encontro entre empresas e trabalhadores, o SEST SENAT orienta os candidatos a cadastrarem seus currículos na plataforma Emprega Transporte. A ferramenta permite cruzar os perfis dos profissionais com as vagas cadastradas pelas empresas.
O cadastro pode ser realizado antecipadamente pela plataforma oficial do programa.
Durante a feira, os participantes também poderão conhecer melhor as empresas presentes, entender os perfis profissionais procurados e tirar dúvidas sobre as oportunidades.
A programação ainda contará com sorteio de brindes entre os participantes.
Serviço
- Feira Emprega Transporte – SEST SENAT Araçatuba
- Data: sexta-feira, 28 de agosto de 2026
- Horário: das 9h às 17h
- Local: SEST SENAT Araçatuba
- Endereço: Rodovia Senador Teotônio Vilela, km 9, bairro Alvorada, Araçatuba
- Entrada: gratuita e aberta ao público
- Informações: 0800 700 9393
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