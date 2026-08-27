Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma agenda importante nesta sexta-feira (28), em Araçatuba. O SEST SENAT, em parceria com os balcões de emprego de Araçatuba e Birigui, promove uma grande feira de empregabilidade com mais de 300 vagas disponíveis.

A programação será realizada das 9h às 17h, na unidade do SEST SENAT, localizada no quilômetro 9 da Rodovia Senador Teotônio Vilela. A participação é gratuita e aberta ao público.

A expectativa é reunir aproximadamente 30 empresas de diferentes setores, que estarão no local para apresentar suas oportunidades e buscar profissionais para integrar suas equipes.