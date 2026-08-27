Uma investigação da Polícia Civil de Valparaíso resultou, na tarde desta quarta-feira (26), na prisão temporária de um homem investigado por estupro de vulnerável contra uma criança. A ação também envolveu o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia apontar que o suspeito teria abusado sexualmente da vítima no interior de um bar localizado no município.
Diante da gravidade da denúncia, investigadores da Delegacia de Polícia de Valparaíso iniciaram uma série de diligências. Durante a apuração, os policiais conseguiram reunir informações que permitiram identificar, qualificar e localizar o investigado.
Com os elementos obtidos na investigação, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito e a expedição de mandado de busca e apreensão. Os pedidos foram analisados e deferidos judicialmente.
Nesta quarta-feira, os policiais localizaram o investigado e deram cumprimento às determinações judiciais. O homem foi levado à unidade policial para os procedimentos de polícia judiciária e permanece à disposição da Justiça.
A operação foi coordenada pelo delegado José Vitor Soares, responsável pela investigação. O cumprimento das medidas foi supervisionado pelo delegado Rodolfo de Freitas, uma vez que Soares estava em período de folga após o plantão policial.
Investigação continua
Apesar da prisão, o trabalho policial ainda não foi encerrado. As diligências continuam com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do caso e reunir outros elementos que possam contribuir para a conclusão do inquérito.
O investigado permanece à disposição da Justiça, e eventuais responsabilidades serão definidas no decorrer do processo judicial.
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