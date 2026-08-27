Uma investigação da Polícia Civil de Valparaíso resultou, na tarde desta quarta-feira (26), na prisão temporária de um homem investigado por estupro de vulnerável contra uma criança. A ação também envolveu o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia apontar que o suspeito teria abusado sexualmente da vítima no interior de um bar localizado no município.

Diante da gravidade da denúncia, investigadores da Delegacia de Polícia de Valparaíso iniciaram uma série de diligências. Durante a apuração, os policiais conseguiram reunir informações que permitiram identificar, qualificar e localizar o investigado.