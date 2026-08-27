Estudantes universitários que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho já podem se candidatar ao processo seletivo de estágio da Prefeitura de Araçatuba. A seleção, realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), começou nessa quarta-feira (26) e será destinada à formação de cadastro de reserva.
As inscrições permanecem abertas até as 12h do dia 8 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma do CIEE.
A oportunidade contempla alunos matriculados, a partir do primeiro semestre, em 33 cursos de nível superior, abrangendo áreas como Jornalismo, Direito, Psicologia, Pedagogia, Administração, Engenharia Civil, Ciência da Computação e diversas formações voltadas à tecnologia.
Os estudantes selecionados terão direito a bolsa-auxílio de R$ 1.621 por mês, para uma jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Conforme previsto na Lei Federal nº 11.788/2008, 10% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência.
Como será a prova
A seleção terá apenas uma etapa, realizada por meio de prova objetiva on-line.
O exame contará com dez questões de múltipla escolha: cinco de Língua Portuguesa e cinco de conhecimentos gerais. Cada questão valerá um ponto, e o candidato precisará alcançar pelo menos 30% de aproveitamento para ser classificado.
As perguntas serão apresentadas de maneira aleatória, com dois minutos disponíveis para responder cada questão.
Em caso de empate na classificação, serão considerados, nesta ordem, os seguintes critérios: maior idade; maior pontuação em Língua Portuguesa; maior nota em conhecimentos gerais; e data de inscrição mais antiga.
Datas importantes
O gabarito provisório e o espelho da prova serão divulgados em 9 de setembro. Os candidatos poderão apresentar recursos no dia 10.
A classificação provisória está prevista para 21 de setembro, mesma data em que deverá ser divulgado o gabarito definitivo. Recursos contra a classificação poderão ser apresentados em 22 de setembro.
Já o resultado definitivo está previsto para ser publicado em 29 de setembro.
Cursos participantes
O cadastro de reserva contempla os seguintes cursos:
• Administração de Empresas
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências da Computação
• Ciências Contábeis
• Ciências de Dados e Inteligência Artificial
• Computação Gráfica
• Sistemas para Internet
• Direito
• Engenharia Civil
• Engenharia da Computação
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia de Software
• Engenharia de Telecomunicações
• História
• Jornalismo
• Nutrição
• Pedagogia
• Processamento de Dados
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Serviço Social
• Sistema de Informação
• Sistemas Embarcados
• Tecnologia em Banco de Dados
• Tecnologia em Defesa Cibernética
• Tecnologia em Desenvolvimento de Sistema
• Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação
• Tecnologia em Jogos Digitais
• Tecnologia em Mecatrônica Industrial
• Tecnologia em Rede de Computadores
• Tecnologia em Segurança da Informação
• Tecnologia em Sistemas para Internet
• Design Gráfico
Os candidatos que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo e-mail eucandidatosp@ciee.org.br ou pelo telefone (17) 3003-2433.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do CIEE dentro do prazo estabelecido no edital.
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