Estudantes universitários que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho já podem se candidatar ao processo seletivo de estágio da Prefeitura de Araçatuba. A seleção, realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), começou nessa quarta-feira (26) e será destinada à formação de cadastro de reserva.

As inscrições permanecem abertas até as 12h do dia 8 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma do CIEE.

A oportunidade contempla alunos matriculados, a partir do primeiro semestre, em 33 cursos de nível superior, abrangendo áreas como Jornalismo, Direito, Psicologia, Pedagogia, Administração, Engenharia Civil, Ciência da Computação e diversas formações voltadas à tecnologia.