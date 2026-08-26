A Prefeitura de Birigui informou que adotou providências diante da denúncia envolvendo o Centro de Educação Infantil (CEI) Dilma Guimarães Azevedo. Segundo a administração municipal, representantes dos pais foram recebidos na segunda-feira (24) e o caso foi encaminhado para acompanhamento do Conselho Tutelar e do setor jurídico.
Paralelamente, a Secretaria Municipal de Educação solicitou à Comissão de Monitoramento a realização de diligências para esclarecer as circunstâncias relatadas na denúncia.
Em nota, a Prefeitura explicou ainda que o CEI Dilma Guimarães Azevedo funciona como unidade conveniada ao município e não é administrado diretamente pela Prefeitura de Birigui.
De acordo com a administração municipal, a unidade é gerida por uma empresa prestadora de serviços que mantém parceria com o município para atender crianças da rede municipal de ensino.
Dessa forma, embora o CEI faça parte da rede de atendimento oferecida em parceria com o poder público, a gestão e a administração da unidade são de responsabilidade da instituição contratada, conforme esclareceu a Prefeitura.
A administração municipal informou que as medidas adotadas têm como objetivo esclarecer os fatos apresentados e acompanhar o caso junto aos órgãos responsáveis.
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