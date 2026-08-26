26 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Prefeitura encaminha denúncia sobre creche ao Conselho Tutelar

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan | Folha da Região | Arquivo
Administração municipal afirma que recebeu representantes dos pais e determinou diligências para apurar os fatos envolvendo o CEI Dilma Guimarães Azevedo
Administração municipal afirma que recebeu representantes dos pais e determinou diligências para apurar os fatos envolvendo o CEI Dilma Guimarães Azevedo

A Prefeitura de Birigui informou que adotou providências diante da denúncia envolvendo o Centro de Educação Infantil (CEI) Dilma Guimarães Azevedo. Segundo a administração municipal, representantes dos pais foram recebidos na segunda-feira (24) e o caso foi encaminhado para acompanhamento do Conselho Tutelar e do setor jurídico.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Educação solicitou à Comissão de Monitoramento a realização de diligências para esclarecer as circunstâncias relatadas na denúncia.

Em nota, a Prefeitura explicou ainda que o CEI Dilma Guimarães Azevedo funciona como unidade conveniada ao município e não é administrado diretamente pela Prefeitura de Birigui.

De acordo com a administração municipal, a unidade é gerida por uma empresa prestadora de serviços que mantém parceria com o município para atender crianças da rede municipal de ensino.

Dessa forma, embora o CEI faça parte da rede de atendimento oferecida em parceria com o poder público, a gestão e a administração da unidade são de responsabilidade da instituição contratada, conforme esclareceu a Prefeitura.

A administração municipal informou que as medidas adotadas têm como objetivo esclarecer os fatos apresentados e acompanhar o caso junto aos órgãos responsáveis.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários