A Prefeitura de Birigui informou que adotou providências diante da denúncia envolvendo o Centro de Educação Infantil (CEI) Dilma Guimarães Azevedo. Segundo a administração municipal, representantes dos pais foram recebidos na segunda-feira (24) e o caso foi encaminhado para acompanhamento do Conselho Tutelar e do setor jurídico.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Educação solicitou à Comissão de Monitoramento a realização de diligências para esclarecer as circunstâncias relatadas na denúncia.

Em nota, a Prefeitura explicou ainda que o CEI Dilma Guimarães Azevedo funciona como unidade conveniada ao município e não é administrado diretamente pela Prefeitura de Birigui.