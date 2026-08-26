Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão em flagrante de um homem de 42 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (26), em Guararapes. Ele é acusado de ameaçar de morte os próprios pais durante um desentendimento familiar.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Luiz Lincoln de Oliveira. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram os pais do suspeito fora da residência, acolhidos por vizinhos.
Conforme o relato apresentado à equipe, o homem permanecia dentro do imóvel, bastante alterado e, segundo os familiares, aparentemente sob efeito de drogas. Ele teria passado a ameaçar os pais de morte durante a discussão.
Os policiais entraram na residência após autorização dos responsáveis pelo imóvel e localizaram o suspeito no quarto. No local, um aparelho de som permanecia ligado em volume elevado, causando perturbação aos moradores da vizinhança.
Questionado sobre o ocorrido, o homem optou por permanecer em silêncio, exercendo o direito constitucional.
A mãe relatou aos policiais que teria sido ofendida com palavrões e ameaçada de morte pelo próprio filho. Ela também afirmou não se sentir segura para continuar morando com ele e manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito.
Diante dos relatos e das circunstâncias encontradas no local, os policiais deram voz de prisão ao homem pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação da Lei Maria da Penha.
O caso foi apresentado e registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, onde foram adotadas as providências legais.
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