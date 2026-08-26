Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão em flagrante de um homem de 42 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (26), em Guararapes. Ele é acusado de ameaçar de morte os próprios pais durante um desentendimento familiar.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Luiz Lincoln de Oliveira. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram os pais do suspeito fora da residência, acolhidos por vizinhos.

Conforme o relato apresentado à equipe, o homem permanecia dentro do imóvel, bastante alterado e, segundo os familiares, aparentemente sob efeito de drogas. Ele teria passado a ameaçar os pais de morte durante a discussão.