A defesa do guarda civil municipal Edvaldo Calixto de Oliveira, denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado por motivo torpe, reafirmou nesta quarta-feira (26) a tese de legítima defesa. O GCM é acusado de matar José Roberto Nunes no último dia 4 de agosto, na região central de Araçatuba.

Em nota assinada pelo advogado Bruno Barros Mendes, a defesa afirma que o episódio não pode ser analisado apenas pelo resultado, mas deve considerar todas as circunstâncias que antecederam os disparos.

“Desde o primeiro momento, Edvaldo sustenta que agiu em legítima defesa, após ser perseguido, circunstância que, segundo a defesa, é corroborada pelas imagens das câmeras de segurança”, afirma a nota.

Defesa destaca trajetória do GCM