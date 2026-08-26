Uma adolescente de 14 anos foi flagrada com uma faca e um estilete dentro de uma unidade escolar de Brejo Alegre, na manhã desta quarta-feira (26). A ocorrência mobilizou a Polícia Militar após uma funcionária da instituição perceber que a estudante estava portando os objetos.

Segundo informações da PM, o caso foi registrado por volta das 10h34, em uma escola localizada na região central do município.

Ao ser abordada, a adolescente teria informado aos policiais que carregava a faca e o estilete como forma de defesa pessoal. A situação foi comunicada ao responsável legal pela jovem, que compareceu à unidade escolar.