Uma adolescente de 14 anos foi flagrada com uma faca e um estilete dentro de uma unidade escolar de Brejo Alegre, na manhã desta quarta-feira (26). A ocorrência mobilizou a Polícia Militar após uma funcionária da instituição perceber que a estudante estava portando os objetos.
Segundo informações da PM, o caso foi registrado por volta das 10h34, em uma escola localizada na região central do município.
Ao ser abordada, a adolescente teria informado aos policiais que carregava a faca e o estilete como forma de defesa pessoal. A situação foi comunicada ao responsável legal pela jovem, que compareceu à unidade escolar.
Um representante do Conselho Tutelar também esteve no local e acompanhou os procedimentos adotados pelas autoridades.
Diante da ocorrência, foi elaborado um registro de ato infracional análogo ao porte de arma branca. A adolescente foi encaminhada, acompanhada de uma testemunha, para as providências previstas no atendimento da ocorrência.
O caso deverá seguir para os procedimentos cabíveis pelas autoridades competentes.
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