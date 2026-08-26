Uma reclamação sobre o volume de uma festa terminou em agressão dentro de uma residência no bairro Água Branca III, em Araçatuba. Um homem de 45 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que teria sido atacado pelo próprio sobrinho após pedir providências em relação ao barulho.

O episódio ocorreu na noite de sábado (22), em um imóvel localizado na Rua Antônio Sampaio. Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima mora com o pai, um idoso de aproximadamente 90 anos, em uma casa pertencente a um familiar.

A festa acontecia na residência vizinha, onde mora o sobrinho da vítima. Incomodado com o volume elevado do som, o homem teria procurado a irmã, mãe do rapaz, para pedir que ela orientasse o filho a reduzir o barulho.