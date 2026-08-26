Uma reclamação sobre o volume de uma festa terminou em agressão dentro de uma residência no bairro Água Branca III, em Araçatuba. Um homem de 45 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que teria sido atacado pelo próprio sobrinho após pedir providências em relação ao barulho.
O episódio ocorreu na noite de sábado (22), em um imóvel localizado na Rua Antônio Sampaio. Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima mora com o pai, um idoso de aproximadamente 90 anos, em uma casa pertencente a um familiar.
A festa acontecia na residência vizinha, onde mora o sobrinho da vítima. Incomodado com o volume elevado do som, o homem teria procurado a irmã, mãe do rapaz, para pedir que ela orientasse o filho a reduzir o barulho.
Como a situação não teria sido resolvida, a vítima decidiu acionar a Polícia Militar. A equipe esteve no endereço e, posteriormente, deixou o local.
Foi após a saída dos policiais que a situação teria evoluído para uma agressão, segundo o relato registrado pela vítima. O sobrinho teria ido até a residência do tio para questioná-lo sobre o acionamento da PM.
Durante a discussão, o homem de 45 anos afirma ter sido agredido fisicamente e atingido no lado esquerdo do rosto. Ele também relatou que o sobrinho teria utilizado um copo de ferro para golpeá-lo na cabeça.
Ainda segundo o boletim, um segundo homem que acompanhava o sobrinho também teria participado das agressões. A vítima declarou não conhecer ou saber informar a identidade desse possível envolvido. O ataque teria ocorrido dentro da casa da vítima e diante do pai dela, um idoso de aproximadamente 90 anos.
O homem manifestou interesse em adotar as medidas legais contra os envolvidos e foi orientado sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal.
O caso foi registrado na manhã de terça-feira (25), no Plantão Policial de Araçatuba, e deverá ser encaminhado à unidade responsável pela apuração dos fatos.
As circunstâncias e a autoria das agressões ainda serão investigadas pela Polícia Civil.
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