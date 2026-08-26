Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante com mais de 2 kg de haxixe na manhã desta quarta-feira (26), durante a fiscalização de um ônibus na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam uma fiscalização durante a Operação Impacto quando perceberam forte odor próximo à poltrona da passageira. Em seguida, encontraram 15 pacotes com a droga sob o assento e junto aos pés dela.

Passageira receberia R$ 3 mil

Ainda de acordo com a polícia, a jovem disse que embarcou em Dourados (MS) e receberia R$ 3 mil para levar o entorpecente até Goiânia (GO). Ela não teria informado quem entregou a droga nem quem a receberia.