Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante com mais de 2 kg de haxixe na manhã desta quarta-feira (26), durante a fiscalização de um ônibus na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam uma fiscalização durante a Operação Impacto quando perceberam forte odor próximo à poltrona da passageira. Em seguida, encontraram 15 pacotes com a droga sob o assento e junto aos pés dela.
Passageira receberia R$ 3 mil
Ainda de acordo com a polícia, a jovem disse que embarcou em Dourados (MS) e receberia R$ 3 mil para levar o entorpecente até Goiânia (GO). Ela não teria informado quem entregou a droga nem quem a receberia.
A perícia constatou 2.012,86 gramas de haxixe. Além disso, a polícia apreendeu um celular, a passagem de ônibus e R$ 3 mil.
A Polícia Civil autuou a passageira em flagrante por tráfico de drogas, com causa de aumento em razão do transporte interestadual. Ela permaneceu à disposição da Justiça.
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