Um supervisor de produção, de 41 anos, procurou a Polícia Civil após perder mais de R$ 4,8 mil no golpe do falso advogado em Araçatuba. O caso foi registrado nesta terça-feira (25) como estelionato.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens de um número desconhecido que usava a foto do advogado responsável por uma ação judicial de interesse dela. O golpista afirmou que valores do processo teriam sido liberados e passou a orientar o homem.

Durante uma videochamada, na qual o criminoso não mostrou o rosto, a vítima realizou operações bancárias e transferências via Pix. Além disso, o golpista teria convencido o homem a simular empréstimos, alegando que os valores seriam devolvidos em 24 horas.

Prejuízo passa de R$ 4,8 mil