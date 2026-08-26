Um supervisor de produção, de 41 anos, procurou a Polícia Civil após perder mais de R$ 4,8 mil no golpe do falso advogado em Araçatuba. O caso foi registrado nesta terça-feira (25) como estelionato.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens de um número desconhecido que usava a foto do advogado responsável por uma ação judicial de interesse dela. O golpista afirmou que valores do processo teriam sido liberados e passou a orientar o homem.
Durante uma videochamada, na qual o criminoso não mostrou o rosto, a vítima realizou operações bancárias e transferências via Pix. Além disso, o golpista teria convencido o homem a simular empréstimos, alegando que os valores seriam devolvidos em 24 horas.
Prejuízo passa de R$ 4,8 mil
Posteriormente, a vítima percebeu movimentações fraudulentas nas contas. Segundo o registro policial, o prejuízo dela chegou a R$ 4.813,79.
Uma colega de trabalho, que permitiu a utilização de uma de suas contas durante o procedimento, também teria sofrido prejuízo de R$ 2.601,02.
A Polícia Civil registrou o caso e adotará as providências de polícia judiciária.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.