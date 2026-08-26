A Prefeitura de Araçatuba emitiu, nesta terça-feira (25), a ordem de serviço para a implantação de uma nova rede de drenagem pluvial no bairro Umuarama. A obra será realizada na Rua Doutor Ângelo Brívio e terá investimento de R$ 354 mil.
A empresa Copel Construções Indústria e Comércio Ltda. ficará responsável pela execução dos serviços. Além disso, o contrato estabelece prazo de quatro meses para a conclusão da obra.
Rede deve melhorar escoamento da água da chuva
Segundo a Prefeitura, a nova rede de drenagem no Umuarama tem como objetivo ampliar a infraestrutura da região e melhorar o escoamento das águas das chuvas. Dessa forma, a intervenção também busca reduzir os impactos provocados por alagamentos.
A assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta e do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Tiago Breda.
“Investir em drenagem é investir na prevenção e na qualidade de vida da população. São obras que muitas vezes ficam abaixo do asfalto e não aparecem, mas fazem uma diferença enorme para evitar problemas com as chuvas e melhorar a infraestrutura dos bairros”, afirmou Zanatta.
Prefeitura destaca melhoria na infraestrutura
De acordo com Breda, a implantação da rede atende a uma necessidade de infraestrutura do bairro. Além disso, o secretário destacou a importância da intervenção para o escoamento das águas pluviais.
“Estamos dando mais um passo importante na melhoria da infraestrutura urbana. A implantação dessa rede vai permitir um escoamento mais adequado das águas pluviais e atende a uma necessidade de infraestrutura do bairro”, afirmou.
O secretário acrescentou que a obra faz parte das ações municipais voltadas à infraestrutura urbana. “A implantação da rede de drenagem integra as ações do município voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de problemas relacionados ao escoamento das águas pluviais”, completou.
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