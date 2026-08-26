A Prefeitura de Araçatuba emitiu, nesta terça-feira (25), a ordem de serviço para a implantação de uma nova rede de drenagem pluvial no bairro Umuarama. A obra será realizada na Rua Doutor Ângelo Brívio e terá investimento de R$ 354 mil.

A empresa Copel Construções Indústria e Comércio Ltda. ficará responsável pela execução dos serviços. Além disso, o contrato estabelece prazo de quatro meses para a conclusão da obra.

Rede deve melhorar escoamento da água da chuva

Segundo a Prefeitura, a nova rede de drenagem no Umuarama tem como objetivo ampliar a infraestrutura da região e melhorar o escoamento das águas das chuvas. Dessa forma, a intervenção também busca reduzir os impactos provocados por alagamentos.