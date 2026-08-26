Prefeitos de sete municípios da região de Araçatuba se reuniram nesta terça-feira (25), no Prefeitura de Araçatuba, para discutir a criação de uma união regional. A proposta busca organizar demandas comuns e fortalecer as negociações com os governos estadual e federal.
Participaram prefeitos de Araçatuba, Bilac, Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí, Clementina, Glicério e Piacatu. Glicério também teve a participação do vice-prefeito.
A ideia é construir uma pauta regional com projetos, dados, indicadores e estimativas de custos. Além disso, a articulação deverá funcionar independentemente da filiação partidária e preservar a autonomia dos municípios.
Associação poderá representar municípios
Durante o encontro, os prefeitos discutiram a criação de uma associação com personalidade jurídica. A medida busca garantir a continuidade da iniciativa mesmo após mudanças nas administrações municipais.
Saúde, infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento econômico estão entre as áreas que poderão integrar as demandas conjuntas. Entidades empresariais, organizações sociais e instituições de ensino também poderão participar da definição das prioridades.
Com a pauta organizada, os prefeitos pretendem buscar uma reunião com o Governo de São Paulo entre novembro e dezembro, após as eleições. Posteriormente, o grupo também pretende apresentar as demandas a ministérios e órgãos do governo federal.
A Prefeitura de Araçatuba deverá organizar novos encontros para ampliar a participação dos municípios e avançar na estruturação da proposta.
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