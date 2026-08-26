Prefeitos de sete municípios da região de Araçatuba se reuniram nesta terça-feira (25), no Prefeitura de Araçatuba, para discutir a criação de uma união regional. A proposta busca organizar demandas comuns e fortalecer as negociações com os governos estadual e federal.

Participaram prefeitos de Araçatuba, Bilac, Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí, Clementina, Glicério e Piacatu. Glicério também teve a participação do vice-prefeito.

A ideia é construir uma pauta regional com projetos, dados, indicadores e estimativas de custos. Além disso, a articulação deverá funcionar independentemente da filiação partidária e preservar a autonomia dos municípios.

Associação poderá representar municípios