26 de agosto de 2026
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EDUCAÇÃO

Araçatuba dobra vagas para crianças com atraso no desenvolvimento

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O PIPAA oferece psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e psicopedagogia; o serviço não contempla crianças com diagnóstico de autismo
O PIPAA oferece psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e psicopedagogia; o serviço não contempla crianças com diagnóstico de autismo

A Prefeitura de Araçatuba dobrou de 50 para 100 as vagas para crianças com atraso no desenvolvimento atendidas pelo Programa de Intervenção Precoce da Apae (PIPAA). Os novos atendimentos começam em setembro.

A ampliação ocorre por meio de convênio de R$ 496,8 mil com a Apae, válido por 12 meses. As novas vagas serão preenchidas gradualmente, conforme os encaminhamentos da rede municipal.

Faixa etária também é ampliada

Além das vagas, o programa ampliou a faixa etária. Antes, atendia crianças de três meses a três anos. Agora, recebe crianças de três meses a cinco anos, com possibilidade de permanência até os seis.

O PIPAA oferece psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e psicopedagogia. Conforme os critérios do programa, o serviço não contempla crianças com diagnóstico de autismo.

Segundo a prefeitura, profissionais das UBSs e escolas municipais podem identificar os casos. Em seguida, a Secretaria de Saúde insere a criança no fluxo de regulação e, conforme a disponibilidade de vagas, faz o encaminhamento ao programa.

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