A Câmara Municipal de José Bonifácio abriu concurso público para preencher quatro vagas destinadas a profissionais com ensino superior. Os salários variam de R$ 4.075,11 a R$ 6.373,80, para jornadas de 20 horas semanais.

As oportunidades são para os cargos de Contador, Controlador Interno, Procurador Jurídico e Tesoureiro. A contratação será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As inscrições começam às 10h desta sexta-feira (28) e seguem até as 16h do dia 16 de setembro. A taxa é de R$ 90.