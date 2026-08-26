A Câmara Municipal de José Bonifácio abriu concurso público para preencher quatro vagas destinadas a profissionais com ensino superior. Os salários variam de R$ 4.075,11 a R$ 6.373,80, para jornadas de 20 horas semanais.
As oportunidades são para os cargos de Contador, Controlador Interno, Procurador Jurídico e Tesoureiro. A contratação será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
As inscrições começam às 10h desta sexta-feira (28) e seguem até as 16h do dia 16 de setembro. A taxa é de R$ 90.
Os interessados devem realizar o cadastro pela internet, no site do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (Inepam), responsável pela organização do concurso.
A prova objetiva está marcada para 11 de outubro. O exame terá 40 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação, Informática e Conhecimentos Específicos.
Para o cargo de Procurador Jurídico, os candidatos também serão submetidos a uma prova discursiva e à avaliação de títulos.
O concurso pode atrair candidatos de municípios da região de Araçatuba que buscam uma oportunidade no serviço público, já que José Bonifácio fica a cerca de 70 quilômetros da cidade.
As informações completas sobre o edital, cargos e requisitos estão disponíveis na página do concurso no site do Inepam.
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