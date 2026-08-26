26 de agosto de 2026
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Qualifica tem vagas em cursos gratuitos com opções em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agenda SP
Araçatuba tem quatro opções; inscrições vão até 7 de setembro e aulas começam dia 21
Araçatuba tem quatro opções; inscrições vão até 7 de setembro e aulas começam dia 21

Moradores de Araçatuba que buscam qualificação profissional podem se inscrever em cursos gratuitos oferecidos pelo programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE). As inscrições estão abertas e seguem até 7 de setembro.

De acordo com as informações disponíveis na plataforma Trampolim, Araçatuba conta com quatro opções de cursos, com início das aulas previsto para 21 de setembro. Entre as formações estão Auxiliar Administrativo, Almoxarife, Pacote de Informática e Inglês para Recepção – On-line.

Em todo o Estado, o programa disponibiliza 510 vagas, distribuídas entre 28 opções de capacitação em áreas como administração, alimentação, beleza, serviços, indústria, manutenção, construção e idiomas.

Do total, 495 vagas são destinadas a turmas presenciais e outras 15 para a formação on-line de Inglês para Recepção, que pode ser realizada por interessados de qualquer município paulista.

As aulas presenciais serão realizadas em diferentes municípios e os locais estarão indicados na plataforma no momento da inscrição. Os cursos são ministrados por professores do Centro Paula Souza (CPS).

Cursos disponíveis em Araçatuba

Para quem está em Araçatuba, as opções identificadas na plataforma são:

  • Auxiliar Administrativo;
  • Almoxarife;
  • Pacote de Informática;
  • Inglês para Recepção – On-line.

As formações têm início previsto para 21 de setembro e podem ocorrer nos períodos da manhã, tarde ou noite, conforme a turma escolhida.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a plataforma Trampolim, selecionar Araçatuba no campo de localização e consultar as opções disponíveis. A inscrição deve ser feita até 7 de setembro. 

As oportunidades são voltadas à qualificação profissional e podem ser uma alternativa para quem busca melhorar o currículo, adquirir novos conhecimentos ou ampliar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

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