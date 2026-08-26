Moradores de Araçatuba que buscam qualificação profissional podem se inscrever em cursos gratuitos oferecidos pelo programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE). As inscrições estão abertas e seguem até 7 de setembro.

De acordo com as informações disponíveis na plataforma Trampolim, Araçatuba conta com quatro opções de cursos, com início das aulas previsto para 21 de setembro. Entre as formações estão Auxiliar Administrativo, Almoxarife, Pacote de Informática e Inglês para Recepção – On-line.

Em todo o Estado, o programa disponibiliza 510 vagas, distribuídas entre 28 opções de capacitação em áreas como administração, alimentação, beleza, serviços, indústria, manutenção, construção e idiomas.