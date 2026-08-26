26 de agosto de 2026
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AÇÃO DO TOR

Homem procurado pela Justiça é preso em ônibus na Marechal Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Abordagem ocorreu durante a Operação Impacto, em trecho da rodovia em Valparaíso
Abordagem ocorreu durante a Operação Impacto, em trecho da rodovia em Valparaíso

Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde de terça-feira (25), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário a um ônibus interestadual na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, no km 576,1 da rodovia. A fiscalização fez parte da Operação Impacto e contou com policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2ºBPRv).

Durante a abordagem e a consulta aos passageiros, os policiais identificaram que o ocupante da poltrona 15 tinha um mandado de prisão em aberto.

Segundo a polícia, o homem possuía antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele também tinha uma condenação cuja pena totalizava 30 anos de prisão.

O passageiro foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após prestar declarações, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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