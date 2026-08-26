Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde de terça-feira (25), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário a um ônibus interestadual na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, no km 576,1 da rodovia. A fiscalização fez parte da Operação Impacto e contou com policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2ºBPRv).

Durante a abordagem e a consulta aos passageiros, os policiais identificaram que o ocupante da poltrona 15 tinha um mandado de prisão em aberto.