Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde de terça-feira (25), durante uma abordagem do Policiamento Rodoviário a um ônibus interestadual na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso.
A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, no km 576,1 da rodovia. A fiscalização fez parte da Operação Impacto e contou com policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2ºBPRv).
Durante a abordagem e a consulta aos passageiros, os policiais identificaram que o ocupante da poltrona 15 tinha um mandado de prisão em aberto.
Segundo a polícia, o homem possuía antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele também tinha uma condenação cuja pena totalizava 30 anos de prisão.
O passageiro foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após prestar declarações, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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