26 de agosto de 2026
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HABITAÇÃO REGIONAL

Sorteio de 205 casas do CDHU reúne 4 mil inscritos em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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CDHU
Senhas serão entregues nesta quarta-feira (26); sorteio ocorre na quinta (27)
Senhas serão entregues nesta quarta-feira (26); sorteio ocorre na quinta (27)

Mais de 4 mil pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 205 moradias populares do conjunto habitacional Guararapes D, que será entregue pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em parceria com a Prefeitura de Guararapes. O residencial receberá o nome de Residencial Zancaner.

A primeira etapa do processo ocorre nesta quarta-feira (26), com a retirada das senhas pelos inscritos. A entrega será realizada das 14h às 17h, no Ginásio de Esportes.

Os candidatos que fizeram a inscrição e não receberam o telegrama com as orientações também poderão comparecer ao local a partir das 14h. Uma equipe da CDHU estará no ginásio para prestar informações e orientar os participantes.

A senha poderá ser retirada pelo próprio inscrito. Também será permitida a retirada por um parente que tenha o mesmo sobrenome, desde que o vínculo seja comprovado por meio de documentação.

Cada participante receberá duas vias da senha. Uma delas estará identificada com a palavra “URNA” e deverá ser destacada e colocada no recipiente correspondente durante a etapa seguinte.

Depósito das senhas e sorteio

O depósito das senhas nas urnas será realizado na quinta-feira (27), das 8h às 10h, no Recinto de Exposição Diogo Fernandes Noble (FAPIG), localizado na Rua Antônio Bertola, s/n.

A pessoa inscrita ou seu representante legal deverá fazer pessoalmente o depósito da senha na urna indicada.

O sorteio das 205 moradias está marcado para as 11h de quinta-feira (27), também no recinto da FAPIG.

A participação no sorteio é obrigatória. Segundo as orientações divulgadas pela CDHU, o candidato que não comparecer será desclassificado.

Moradias para pessoas que vivem sozinhas

Do total de inscritos, 3% das moradias serão destinadas a pessoas que moram sozinhas. Para concorrer nessa modalidade, será necessário comprovar essa condição.

Cadastro reserva

Além dos candidatos contemplados, o sorteio também definirá uma lista de espera. Os suplentes poderão ser convocados caso haja desistência, desclassificação ou exclusão de algum dos participantes inicialmente sorteados.

A lista de espera terá validade de um ano e seis meses após a entrega do empreendimento, conforme as regras do processo habitacional.

Serviço

Retirada das senhas: quarta-feira (26), das 14h às 17h, no Ginásio de Esportes.

Depósito das senhas: quinta-feira (27), das 8h às 10h, no Recinto de Exposição Diogo Fernandes Noble (FAPIG), na Rua Antônio Bertola, s/n.

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