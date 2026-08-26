Mais de 4 mil pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 205 moradias populares do conjunto habitacional Guararapes D, que será entregue pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em parceria com a Prefeitura de Guararapes. O residencial receberá o nome de Residencial Zancaner.

A primeira etapa do processo ocorre nesta quarta-feira (26), com a retirada das senhas pelos inscritos. A entrega será realizada das 14h às 17h, no Ginásio de Esportes.

Os candidatos que fizeram a inscrição e não receberam o telegrama com as orientações também poderão comparecer ao local a partir das 14h. Uma equipe da CDHU estará no ginásio para prestar informações e orientar os participantes.