O Bandeirante, de Birigui, está a dois jogos de garantir uma vaga nas quartas de final da Copa Paulista. A equipe vai enfrentar o União São João no “play-in”, fase que antecede a etapa decisiva da competição e reúne os times que terminaram em segundo e terceiro lugares em seus respectivos grupos.
O confronto foi definido pela classificação geral da primeira fase. O Bandeirante terminou com a quarta melhor campanha entre os participantes do play-in, enquanto o União São João ficou na quinta posição. Com isso, o primeiro duelo será disputado em Araras, e a decisão acontece em Birigui.
A partida de ida está marcada para sábado, 29 de agosto, às 18h, no Estádio Hermínio Ometto. Já o confronto de volta será realizado na sexta-feira, 4 de setembro, às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui.
Por ter campanha superior, o Bandeirante terá a vantagem de decidir a classificação diante de sua torcida. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a vaga nas quartas de final será definida nos pênaltis.
O vencedor do confronto entre Bandeirante e União São João avançará para as quartas de final, onde enfrentará um dos quatro líderes de grupo: Linense, Noroeste, Juventus ou São José-SP. O cruzamento será determinado conforme a classificação geral.
Além do mata-mata, esta fase da Copa Paulista terá novidades anunciadas pela Federação Paulista de Futebol. O desafio de vídeo volta a ser utilizado, enquanto uma nova regra relacionada ao atendimento médico ao goleiro também passa a valer.
A Copa Paulista ainda garante ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. O vice-campeão ficará com a competição que não for escolhida pelo vencedor.
O Bandeirante agora se prepara para o primeiro compromisso contra o União São João, buscando levar uma vantagem para o duelo decisivo em Birigui e seguir vivo na disputa pelo título estadual.
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