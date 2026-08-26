O Bandeirante, de Birigui, está a dois jogos de garantir uma vaga nas quartas de final da Copa Paulista. A equipe vai enfrentar o União São João no “play-in”, fase que antecede a etapa decisiva da competição e reúne os times que terminaram em segundo e terceiro lugares em seus respectivos grupos.

O confronto foi definido pela classificação geral da primeira fase. O Bandeirante terminou com a quarta melhor campanha entre os participantes do play-in, enquanto o União São João ficou na quinta posição. Com isso, o primeiro duelo será disputado em Araras, e a decisão acontece em Birigui.

A partida de ida está marcada para sábado, 29 de agosto, às 18h, no Estádio Hermínio Ometto. Já o confronto de volta será realizado na sexta-feira, 4 de setembro, às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui.