A Prefeitura de Araçatuba inaugurou nesta terça-feira (25) três novas sedes destinadas às áreas de segurança pública e mobilidade urbana. A entrega também marcou as comemorações pelos 77 anos da Guarda Civil Municipal (GCM).

As estruturas passam a abrigar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP) e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A solenidade reuniu autoridades municipais, integrantes da corporação e representantes dos poderes Executivo e Legislativo.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Júlio César dos Santos, a mudança acompanha o crescimento das atividades desenvolvidas nas duas áreas.