A Prefeitura de Araçatuba inaugurou nesta terça-feira (25) três novas sedes destinadas às áreas de segurança pública e mobilidade urbana. A entrega também marcou as comemorações pelos 77 anos da Guarda Civil Municipal (GCM).
As estruturas passam a abrigar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP) e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A solenidade reuniu autoridades municipais, integrantes da corporação e representantes dos poderes Executivo e Legislativo.
Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Júlio César dos Santos, a mudança acompanha o crescimento das atividades desenvolvidas nas duas áreas.
“Hoje a GCM está em festa. É uma grande conquista, não só por comemorar 77 anos, mas porque a gente consegue verificar o quanto essa instituição vem evoluindo e o quanto ela é importante para a sociedade”, afirmou.
Segurança Pública ganha nova estrutura
A nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública fica na rua Altino Arantes, no bairro Dona Amélia. O imóvel possui mais de 6 mil metros quadrados e recebeu cerca de R$ 200 mil em investimentos.
O espaço conta com estacionamento, área para manutenção da frota, salas de capacitação, locais para treinamentos práticos e alojamento.
De acordo com Júlio César, a localização também deve facilitar o deslocamento das equipes para diferentes regiões da cidade. O secretário destacou ainda que os investimentos não estão restritos à estrutura física e aos equipamentos, mas incluem a qualificação dos agentes.
“O principal investimento que nós estamos tendo é no profissional. Nós estamos treinando esse profissional cada dia mais, capacitando para que ele possa estar defendendo a nossa sociedade”, disse.
GEP recebe viaturas, equipamentos e estande virtual
Criado em maio, o GEP também passa a contar com estrutura própria. O grupamento atua em ações preventivas, gerenciamento de crises, grandes eventos e ocorrências de violência contra pessoas, além de prestar apoio à Defesa Civil em situações de emergência.
Para estruturar a equipe, o município investiu R$ 504 mil na compra de viaturas Renault Duster e R$ 64,3 mil em equipamentos, entre eles carabinas, escudos, capacetes, munições e itens de identificação visual.
Outro investimento é o estande virtual de tiro, que permite aos guardas simular situações operacionais sem a utilização de munição real.
Primeira mulher a ocupar o cargo de comandante-geral da GCM de Araçatuba, Taísa Gabriela Alves Jácome dos Santos destacou o momento vivido pela corporação.
“É uma honra fazer parte dessa história da Guarda, principalmente tendo essa oportunidade de ser a primeira mulher a ser comandante-geral”, afirmou.
Segundo Taísa, os investimentos também envolvem cursos e treinamentos, além da aquisição de equipamentos, armas e viaturas.
“É um investimento geral que a gente já está vendo retorno”, disse a comandante, ao comentar os resultados obtidos pela GCM nas ocorrências atendidas.
Mobilidade Urbana concentra serviços em nova sede
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana passa a funcionar na avenida Prestes Maia, no bairro Novo Paraíso. O imóvel abrigava anteriormente a Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Municipal.
Agora, a estrutura concentra atividades administrativas e operacionais, incluindo atendimento ao público, planejamento, treinamentos, produção de placas, fiscalização e serviços de apoio ao trânsito.
Segundo Júlio César, reunir os serviços no mesmo endereço deve facilitar o atendimento ao cidadão e melhorar a logística da pasta.
Prefeito destaca ampliação da estrutura
Durante a solenidade, o prefeito Lucas Zanatta afirmou que as novas instalações acompanham os investimentos realizados pelo município nas áreas de segurança e mobilidade.
“Nós carecíamos de uma estrutura como essa, porque temos avançado tanto na mobilidade quanto na segurança pública”, afirmou.
Zanatta também citou a criação do GEP e a implantação do estande virtual de tiro. Segundo ele, o crescimento da estrutura, dos equipamentos e da frota tornou necessária a separação das atividades em três locais.
“A nossa estrutura e os nossos equipamentos, mais viaturas, estão crescendo e demandando essa estrutura. Então, para nós, são extremamente importantes essas três estruturas”, concluiu.
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