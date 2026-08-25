O Ministério Público de Araçatuba denunciou, nesta terça-feira (25), o guarda civil municipal Edvaldo Calixto de Oliveira por homicídio qualificado por motivo torpe. No início deste mês, o denunciado atirou e matou José Roberto Nunes no centro da cidade.

De acordo com a denúncia oferecida pelo MP, à qual a reportagem teve acesso, o crime ocorreu no dia 4 de agosto, no cruzamento da Praça Rui Barbosa com a rua Campos Sales, na região central da cidade.

Segundo o Ministério Público, Oliveira e a vítima se conheciam havia muitos anos e mantinham uma relação amistosa, já que o pai do denunciado foi casado durante anos com a mãe de Nunes.