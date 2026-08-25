O Ministério Público de Araçatuba denunciou, nesta terça-feira (25), o guarda civil municipal Edvaldo Calixto de Oliveira por homicídio qualificado por motivo torpe. No início deste mês, o denunciado atirou e matou José Roberto Nunes no centro da cidade.
De acordo com a denúncia oferecida pelo MP, à qual a reportagem teve acesso, o crime ocorreu no dia 4 de agosto, no cruzamento da Praça Rui Barbosa com a rua Campos Sales, na região central da cidade.
Segundo o Ministério Público, Oliveira e a vítima se conheciam havia muitos anos e mantinham uma relação amistosa, já que o pai do denunciado foi casado durante anos com a mãe de Nunes.
Ainda conforme a denúncia, há cerca de 12 anos, após o falecimento do pai da vítima, ambos passaram a se desentender em razão da disputa por um terreno deixado como herança.
No dia do homicídio, os envolvidos se encontraram algumas vezes na região central antes do desfecho fatal. Segundo o MP, o primeiro encontro ocorreu em um semáforo, quando ambos ainda estavam em seus veículos: o acusado em um Chevrolet Onix e a vítima em uma Honda Biz.
Na sequência, o GCM deixou o carro em um estacionamento particular e foi até uma agência bancária. Depois, enquanto seguia para outro banco, já próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida, percebeu Nunes com a moto estacionada.
“Nesse momento, com ânimo homicida, o denunciado sacou da arma de fogo Taurus, 9 mm, e efetuou dois disparos, sendo que um dos projéteis atingiu a vítima no ombro esquerdo, alojando-se na região axial posterior à direita”, informou a denúncia.
A vítima caiu inconsciente. Em seguida, uma equipe do Samu a socorreu e a encaminhou à Santa Casa, mas Nunes não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.
Guardas civis municipais que estavam próximos ao local apresentaram a ocorrência. A polícia prendeu o GCM em flagrante e, após audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva.
“O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de desavenças prévias existentes entre o denunciado e a vítima, por disputa de herança”, argumenta o MP.
Por fim, o Ministério Público ofereceu denúncia para que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri.
Ameaças
No curso do inquérito, que ainda não foi concluído, testemunhas e o próprio acusado relataram situações de ameaças anteriores envolvendo Nunes. Segundo o depoimento do GCM no dia dos fatos, o veículo em que ele estava teria sido emparelhado pela motocicleta da vítima. Câmeras de segurança registraram esses momentos.
Ainda de acordo com o depoimento, o guarda alegou que, segundos antes do disparo, Nunes teria se aproximado dele e colocado a mão no bolso. Nesse momento, o GCM afirmou ter pensado que a vítima pudesse estar armada. Por esse motivo, sacou a arma de fogo e efetuou um primeiro disparo para o alto, como advertência. Mesmo assim, Nunes teria continuado em sua direção, até que o guarda efetuou o disparo fatal.
Apesar das oitivas realizadas, a Polícia Civil ainda não conseguiu acesso às imagens das câmeras de segurança das agências bancárias próximas ao local. Por isso, o delegado responsável pelas investigações afirmou que, até o momento, a tese de legítima defesa não ficou evidenciada e também requisitou a manutenção da prisão preventiva do denunciado.
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