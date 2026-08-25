A região de Araçatuba ainda tem baixa participação na segunda edição da Pesquisa Estadual de Bem-estar Animal, promovida pelo Governo de São Paulo. Dos 43 municípios que integram a região, apenas nove responderam ao levantamento até o momento - o equivalente a 20,9% de adesão.

O prazo para as prefeituras participarem foi prorrogado e termina no próximo dia 31 de agosto. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e busca identificar como os municípios estruturam políticas, serviços e ações voltadas à proteção e ao cuidado de cães e gatos.

O levantamento pretende criar um retrato mais amplo da realidade do Estado e apontar tanto as iniciativas que já funcionam nos municípios quanto as principais necessidades e desafios enfrentados pelas administrações públicas.

Participação paulista também está abaixo do esperado