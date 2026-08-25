Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (24), durante uma abordagem da Operação Impacto na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.
A ocorrência foi registrada às 22h08, no km 644 da rodovia, quando policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram um ônibus interestadual que trafegava pela região.
Durante a fiscalização no compartimento externo de bagagens, os agentes localizaram uma mala vinculada a uma passageira que ocupava a poltrona número 50.
Ao abrir a bagagem, os policiais encontraram 25 tabletes de maconha e uma porção de haxixe.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina, onde todo o material apreendido passou por pesagem.
Ao todo, foram contabilizados 25,609 quilos de maconha e 0,764 quilo de haxixe, totalizando mais de 26 quilos de entorpecentes.
Segundo o Policiamento Rodoviário, a apreensão provocou um prejuízo estimado em R$ 58,8 mil ao tráfico de drogas.
A mulher não possuía antecedentes criminais. Ela recebeu voz de prisão e permaneceu detida, ficando à disposição da Justiça para as providências legais.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que adotou as medidas previstas em lei.
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