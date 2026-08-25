Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (24), durante uma abordagem da Operação Impacto na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ocorrência foi registrada às 22h08, no km 644 da rodovia, quando policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram um ônibus interestadual que trafegava pela região.

Durante a fiscalização no compartimento externo de bagagens, os agentes localizaram uma mala vinculada a uma passageira que ocupava a poltrona número 50.