Um homem foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira (24) após ser acusado de ameaçar e tentar agredir uma mulher em uma residência no bairro São José, em Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar, a vítima informou aos policiais que possui uma medida protetiva contra o homem. Ainda conforme o relato, ele teria retornado ao imóvel, feito ameaças e tentado agredi-la.
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca na cintura do suspeito. O objeto foi apreendido e o homem recebeu voz de prisão.
Durante o trajeto até a unidade policial, o detido teria apresentado comportamento agressivo e se debatido dentro do compartimento da viatura, provocando lesões em si próprio. Por esse motivo, ele precisou ser encaminhado para atendimento médico.
Após ser atendido e liberado, o homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante.
O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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