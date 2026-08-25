Um homem foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira (24) após ser acusado de ameaçar e tentar agredir uma mulher em uma residência no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou aos policiais que possui uma medida protetiva contra o homem. Ainda conforme o relato, ele teria retornado ao imóvel, feito ameaças e tentado agredi-la.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca na cintura do suspeito. O objeto foi apreendido e o homem recebeu voz de prisão.