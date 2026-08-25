A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba aplicou 786 doses de vacinas durante o Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no sábado (22). A mobilização teve como principal público crianças e adolescentes menores de 15 anos, mas também permitiu que adultos colocassem a imunização em dia.

As UBSs da área urbana, incluindo a unidade do Engenheiro Taveira, funcionaram das 8h às 17h durante a ação. As equipes aplicaram somente as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas de vacinação.

Entre crianças e adolescentes, foram administradas 514 doses. Desse total, 48 foram de HPV quadrivalente, 32 contra febre amarela, 32 contra poliomielite, 29 da meningocócica ACWY e 26 da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Outras 347 doses também foram aplicadas.