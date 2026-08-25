25 de agosto de 2026
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CAMPANHA NACIONAL

Araçatuba aplica quase 800 doses de vacinas durante Dia D

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Campanha para atualizar cadernetas de menores de 15 anos segue até setembro
Campanha para atualizar cadernetas de menores de 15 anos segue até setembro

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba aplicou 786 doses de vacinas durante o Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no sábado (22). A mobilização teve como principal público crianças e adolescentes menores de 15 anos, mas também permitiu que adultos colocassem a imunização em dia.

As UBSs da área urbana, incluindo a unidade do Engenheiro Taveira, funcionaram das 8h às 17h durante a ação. As equipes aplicaram somente as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas de vacinação.

Entre crianças e adolescentes, foram administradas 514 doses. Desse total, 48 foram de HPV quadrivalente, 32 contra febre amarela, 32 contra poliomielite, 29 da meningocócica ACWY e 26 da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Outras 347 doses também foram aplicadas.

A mobilização continua até 1º de setembro nas unidades de saúde do município. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Seis UBSs ampliam o horário e permanecem aplicando as vacinas até as 22h nos dias úteis. São elas: Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama 2, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José.

A campanha disponibiliza 20 tipos de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo imunizantes contra hepatites A e B, poliomielite, meningite, varicela, influenza, HPV, febre amarela e outras doenças.

Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes à unidade mais próxima com a caderneta de vacinação. No local, os profissionais verificam o histórico e identificam quais doses precisam ser aplicadas de acordo com a idade e o esquema vacinal de cada pessoa.

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