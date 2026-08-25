25 de agosto de 2026
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PREVENÇÃO

Araçatuba recebe mamografia gratuita em carreta de prevenção

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Governo de SP
Unidade faz parte de programa estadual que também atende cidades da região
Unidade faz parte de programa estadual que também atende cidades da região

Araçatuba está entre os municípios paulistas que receberão, em setembro, uma unidade móvel do programa Mulheres de Peito, do Governo de São Paulo. A Carreta de Mamografia oferece exames gratuitos voltados à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama.

A iniciativa também contemplará, na região, os municípios de Valparaíso e Álvares Machado. Ao todo, dez cidades do Estado fazem parte do roteiro das unidades durante o mês.

Com a atualização das regras de rastreamento, mulheres de 50 a 74 anos poderão realizar o exame apresentando apenas o RG e o cartão do SUS. Para pacientes entre 35 e 49 anos ou com idade acima de 74 anos, será necessário apresentar também um pedido médico.

O serviço é destinado a mulheres com mais de 35 anos que não tenham feito mamografia nos 12 meses anteriores.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com até 50 senhas distribuídas diariamente. Aos sábados, são disponibilizadas até 25 senhas, das 8h às 12h. A distribuição é feita por ordem de chegada e não ocorre em feriados.

Quando o exame aponta alguma alteração, a paciente é encaminhada para uma unidade de referência do SUS, onde poderá realizar exames complementares e receber acompanhamento ou tratamento.

O programa registrou crescimento expressivo no número de mamografias realizadas no Estado. Em 2025, foram 60.831 exames, contra 34.605 em 2024, um aumento de 76%.

O itinerário das carretas pode ser consultado pelos canais do Poupatempo. Os exames, resultados e demais serviços oferecidos pelas unidades são gratuitos.

Carreta da Mamografia em Valparaíso
Data: 25 de agosto a 5 de setembro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Avenida Nove de Julho, 551-693 (Praça Oscar de Arruda) – Centro – Valparaíso

Carreta da Mamografia em Araçatuba
Data: 8 a 19 de setembro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 155 – Centro – Araçatuba 

Carreta da Mamografia em Alvares Machado
Data: 8 a 19 de setembro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Rua José Maria Martins, S/N – Centro – Alvares Machado 

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