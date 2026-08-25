Araçatuba está entre os municípios paulistas que receberão, em setembro, uma unidade móvel do programa Mulheres de Peito, do Governo de São Paulo. A Carreta de Mamografia oferece exames gratuitos voltados à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama.

A iniciativa também contemplará, na região, os municípios de Valparaíso e Álvares Machado. Ao todo, dez cidades do Estado fazem parte do roteiro das unidades durante o mês.

Com a atualização das regras de rastreamento, mulheres de 50 a 74 anos poderão realizar o exame apresentando apenas o RG e o cartão do SUS. Para pacientes entre 35 e 49 anos ou com idade acima de 74 anos, será necessário apresentar também um pedido médico.