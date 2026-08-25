Araçatuba está entre os municípios paulistas que receberão, em setembro, uma unidade móvel do programa Mulheres de Peito, do Governo de São Paulo. A Carreta de Mamografia oferece exames gratuitos voltados à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama.
A iniciativa também contemplará, na região, os municípios de Valparaíso e Álvares Machado. Ao todo, dez cidades do Estado fazem parte do roteiro das unidades durante o mês.
Com a atualização das regras de rastreamento, mulheres de 50 a 74 anos poderão realizar o exame apresentando apenas o RG e o cartão do SUS. Para pacientes entre 35 e 49 anos ou com idade acima de 74 anos, será necessário apresentar também um pedido médico.
O serviço é destinado a mulheres com mais de 35 anos que não tenham feito mamografia nos 12 meses anteriores.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com até 50 senhas distribuídas diariamente. Aos sábados, são disponibilizadas até 25 senhas, das 8h às 12h. A distribuição é feita por ordem de chegada e não ocorre em feriados.
Quando o exame aponta alguma alteração, a paciente é encaminhada para uma unidade de referência do SUS, onde poderá realizar exames complementares e receber acompanhamento ou tratamento.
O programa registrou crescimento expressivo no número de mamografias realizadas no Estado. Em 2025, foram 60.831 exames, contra 34.605 em 2024, um aumento de 76%.
O itinerário das carretas pode ser consultado pelos canais do Poupatempo. Os exames, resultados e demais serviços oferecidos pelas unidades são gratuitos.
Carreta da Mamografia em Valparaíso
Data: 25 de agosto a 5 de setembro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Avenida Nove de Julho, 551-693 (Praça Oscar de Arruda) – Centro – Valparaíso
Carreta da Mamografia em Araçatuba
Data: 8 a 19 de setembro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 155 – Centro – Araçatuba
Carreta da Mamografia em Alvares Machado
Data: 8 a 19 de setembro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Rua José Maria Martins, S/N – Centro – Alvares Machado
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