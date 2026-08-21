A construção de um Hospital Municipal de Pequeno Porte (HPP) em Araçatuba entrou na pauta do governo estadual como uma alternativa para ampliar a capacidade de atendimento da cidade e reduzir a pressão sobre os hospitais de referência da região. Conforme atencipado com exclusividade pela Folha da Região, a proposta foi discutida nesta quarta-feira (19), durante reunião entre representantes da Prefeitura e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, em São Paulo.
A necessidade de uma nova estrutura hospitalar está relacionada, principalmente, às dificuldades enfrentadas atualmente para transferir pacientes do Pronto-Socorro Municipal para unidades responsáveis pelo atendimento de média e alta complexidade. Segundo a Prefeitura, a rede hospitalar regional conta hoje com cerca de 330 leitos operacionais para atender 40 municípios, população estimada em quase 1 milhão de pessoas.
Durante o encontro, o Estado informou que trabalha para viabilizar o hospital de pequeno porte por meio do SUS Paulista, programa que prevê o repasse de recursos para hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde. Ainda não foram divulgados, porém, detalhes sobre o valor do investimento, localização, número de leitos ou prazo para início e conclusão da obra.
A Prefeitura também apresentou ao governo estadual a necessidade de ampliar as vagas disponibilizadas pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross).
A administração municipal argumenta que a limitação de vagas tem impacto direto no atendimento do Pronto-Socorro e nas transferências de pacientes que precisam de tratamento em hospitais de maior complexidade.
Além do futuro HPP, a Prefeitura informou que o novo Pronto-socorro Municipal deverá ampliar a capacidade de atendimento. Segundo o município, a estrutura terá quatro vezes mais leitos que a atual e contará com tomógrafo e aparelho de raio-X. A expectativa é que os equipamentos auxiliem na realização de exames e possam reduzir a necessidade de encaminhamentos para outras unidades.
Outras demandas
Durante a reunião, também foram apresentadas demandas relacionadas à saúde especializada. Entre elas estão a fila por consultas, exames e cirurgias de maior complexidade, além da necessidade de ampliar o atendimento oncológico.
A Prefeitura relatou dificuldades na efetivação de agendamentos pela Rede Hebe Camargo junto à Santa Casa de Araçatuba para pacientes que já atendem aos critérios dos protocolos de tratamento contra o câncer. O município solicitou ao Estado o aumento da oferta de vagas.
Outro ponto discutido foi o custeio do Serviço Regional de Atenção à Saúde da Pessoa com Ostomia. De acordo com a Prefeitura, existe uma diferença entre o valor atualmente programado e o custo efetivo do serviço, que atende pacientes da região. O município pediu participação financeira do Estado para reduzir esse desequilíbrio.
A reunião ocorreu na Secretaria Estadual de Saúde e teve como objetivo discutir medidas para ampliar a capacidade da rede regional. Apesar do anúncio sobre o Hospital Municipal de Pequeno Porte, os próximos passos para a implantação da unidade ainda dependem da definição do projeto e dos recursos necessários.
Em nota, a secretária municipal de Saúde afirmou que espera que os compromissos discutidos com o Estado resultem em medidas para ampliar a assistência em Araçatuba e nos municípios da região.
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