A construção de um Hospital Municipal de Pequeno Porte (HPP) em Araçatuba entrou na pauta do governo estadual como uma alternativa para ampliar a capacidade de atendimento da cidade e reduzir a pressão sobre os hospitais de referência da região. Conforme atencipado com exclusividade pela Folha da Região, a proposta foi discutida nesta quarta-feira (19), durante reunião entre representantes da Prefeitura e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, em São Paulo.

A necessidade de uma nova estrutura hospitalar está relacionada, principalmente, às dificuldades enfrentadas atualmente para transferir pacientes do Pronto-Socorro Municipal para unidades responsáveis pelo atendimento de média e alta complexidade. Segundo a Prefeitura, a rede hospitalar regional conta hoje com cerca de 330 leitos operacionais para atender 40 municípios, população estimada em quase 1 milhão de pessoas.

Durante o encontro, o Estado informou que trabalha para viabilizar o hospital de pequeno porte por meio do SUS Paulista, programa que prevê o repasse de recursos para hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde. Ainda não foram divulgados, porém, detalhes sobre o valor do investimento, localização, número de leitos ou prazo para início e conclusão da obra.